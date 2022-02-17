سياسة
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CNN تكشف: واشنطن تضغط على السعودية من أجل ضخ المزيد من النفط
كشفت شبكة CNN الأمريكية أن البيت الأبيض أرسل مسؤولين أمريكيين إلى السعودية لمحاولة الضغط عليها لضخ المزيد من النفط في ظل مخاوف من تأثير أزمة أوكرانيا والتي قد تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
CNN تكشف: واشنطن تضغط على السعودية من أجل ضخ المزيد من النفط
واشنطن تضغط على السعودية من أجل ضخ المزيد من النفط / Getty Images
17 فبراير 2022

قالت شبكة CNN الأمريكية إن "البيت الأبيض أرسل مسؤولين أمريكيين إلى السعودية لمحاولة الضغط عليها لضخ المزيد من النفط في ظل مخاوف من تأثير أزمة أوكرانيا والتي قد تتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة".

وأكد مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في الرياض الأربعاء، في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، ولكن أيضاً للضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من النفط الخام وتحقيق استقرار الأسواق.

ونقلت CNN عن المسؤول قوله إن "السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه اتفاق مجموعة أوبك+".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه الثلاثاء إن "الغزو الروسي لأوكرانيا من غير المرجح ألا يكون مؤلماً" للأمريكيين.

وقال: "قد تتأثر أسعار الطاقة لدينا. لذلك، نتخذ خطوات نشطة لزيادة الضغط على أسواق الطاقة خاصتنا لتعويض ارتفاع الأسعار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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