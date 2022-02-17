قالت شبكة CNN الأمريكية إن "البيت الأبيض أرسل مسؤولين أمريكيين إلى السعودية لمحاولة الضغط عليها لضخ المزيد من النفط في ظل مخاوف من تأثير أزمة أوكرانيا والتي قد تتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة".

وأكد مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في الرياض الأربعاء، في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، ولكن أيضاً للضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من النفط الخام وتحقيق استقرار الأسواق.

ونقلت CNN عن المسؤول قوله إن "السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه اتفاق مجموعة أوبك+".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه الثلاثاء إن "الغزو الروسي لأوكرانيا من غير المرجح ألا يكون مؤلماً" للأمريكيين.

وقال: "قد تتأثر أسعار الطاقة لدينا. لذلك، نتخذ خطوات نشطة لزيادة الضغط على أسواق الطاقة خاصتنا لتعويض ارتفاع الأسعار".