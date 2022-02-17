قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير وإن سعر الصرف استقر"، مشيراً إلى أن "الوقت حان لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الخميس، في مركز بِش تبة للمؤتمرات والثقافة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ضمن برنامج تعيين موظفين من ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية.

وأضاف أردوغان: "سنحطّم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبّلت بلادنا".

ولفت إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.

وأكد أن تركيا تعيش اقتصادياً أقوى فترات تاريخها، وأن الآثار الإيجابية للمشهد بكامله ستتجلى خلال أشهر الصيف القادم.

وفي سياق آخر، أكد أن هدف بلاده يتمثل في ضمان استثمار إمكانات متحدي الإعاقة إلى أعلى مستوى، وذلك من خلال وثيقة خاصة بهم في رؤية عام 2030.

وأشار أن عدد من سيُعيّن اليوم في وظائف مكتبية منهم ألفان و927، ليبلغ إجمالي الموظفين الحكوميين من الفئة المذكورة نحو 66 ألف شخص.