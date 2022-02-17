كشف وزير السلامة العامة الكندي أن جزءاً من المحتجين على قرار بلاده بإلزامية التلقيح والاجراءات الصحية مرتبطون بجماعات اليمين المتطرف العنيفة. فيما لازالت تلك الاحتجاجات مستمرة، منذ 29 يناير/كانون الثاني، تستهدف قطع الطرقات الحيوية للبلاد بغرض الضغط على حكومتها للتراجع.

وأوضح ذات المصدر أن عدداً من المعتقلين لدى الشرطة الكندية إثر هذه الأحداث، في بلدة كوتس الحدودية في ولاية ألبيرتا، متابَعون في قضية التآمر لتصفية رجال الشرطة الذين يعملون على فضها، وينتمون إلى جماعة متطرفة "منظَّمة جداً وخطيرة".

فيما يجمع خبراء هذا النوع من الجماعات المسلحة على الخطر الوشيك الذي يمكن أن تشكله للسلامة العامة، ملقين اللَّوم فيما يجري على الحزب اللبيرالي الحاكم ونظيره المحافظ، اللذيْن سيَّسا الأزمة الصحية ودفعا المجتمع إلى الاحتقان ليصبح تربة لبروز مثل هذه الجماعات.

مؤامرات وروابط مع اليمين المتطرف

حذر وزير السلامة العامة الكندي، ماركو ميديسينو، في تصريحات صحفية الأربعاء من وجود روابط بين المحتجين الذين يحتلون العاصمة أوتاوا ومجموعة يمينية متطرفين اليمينيين قُبض على أفرادها ببلدة كوتس الحدودية في 14 فبراير/ شباط الجاري، واتهامه بأنهم كانوا يخططون لقتل ضباط الشرطة.

وقال الوزير الكندي: "عديد من الأفراد الذين اعتقلوا في كوتس لديهم علاقات قوية بمنظمة يمينية متطرفة يقودها أشخاص في أوتاوا". وجاءت هذه الاعتقالات إثر إخلاء الشرطة الكندية الاثنين معبر كوتس الحدودي بولاية ألبرتا، حيث شهدت اعتقالات عديدة في صفوف المحتجين.

وأعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها "علمت بوجود خلية مسلحة داخل المتظاهرين بمعبر كوتس الحدودي لديها الاستعداد لاستخدام القوة ضد الشرطة إذا جرت أي محاولات لعرقلة الحصار". وإثرها داهمت الشرطة مقطورات ثلاث قالت إنها لأفراد الخلية، فعُثر على عدد من الأسلحة والذخائر والدروع المضادة للرصاص".

وأسفرت المداهة حسب بيان الخيالة الملكية عن حجز 13 بندقية طويلة وعدد من المسدسات، إضافة إلى مجموعات متعددة من الدروع الواقية ضد الرصاص، وكمية كبيرة من الذخيرة وخزنات رصاص عالية السعة. وأفادت التحقيقات بأن "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة كانت تخطط لاستهداف رجال الأمن، فيما اعتُقل 11 عنصراً ينتسبون إليها"، وفقاً للخيالة الملكية.

ما "بلاد دياغلون" المتطرِّفة؟

لم يفصح بيان الخيالة الملكية الكندية عن هوية الجماعة المتطرِّفة المقصودة باتهاماتها، واكتفى وزير السلامة العامة بوصفها قائلاً: "نحن نتحدث عن مجموعة منظمة ورشيقة وواعية ومدفوعة بفكر متطرف يمكن أن يكون يمينياً". الأمر الذي دفع عدَّة مراقبين إلى طرح السؤال حول من هم هؤلاء الذين يهددون سلامة كندا؟

فيما يجمع خبراء الجماعات المتطرفة الكنديين أن الأمر يتعلَّق بجماعة "بلاد دياغلون" المسلحة، والتي ترفع "الفاشية الجديدة" شعاراً لها. وقالت الشبكة الكندية لمناهضة الكراهية، في تغريدة لها: "العتاد الذي صادرته الشرطة في كوتس يتضمن حامل لوحات عليه شعارات دياغلون (...) وهي حركة يمينية متطرفة تؤمن بأن الثورة حتمية وضرورية لانهيار النظام السياسي الحالي، بهدف بناء دولتها القومية المثالية، والتي تمتد بشكل قطري من ألاسكا عبر المقاطعات الغربية وصولاً إلى فلوريدا".

ويتكون أعضاء بلاد دياغلون في أغلبهم من العسكريين السابقين وأشخاص لهم خبرة في استعمال السلاح والتكتيكات الحربية. فيما يرأسها جندي كندي سابق يدعى جيريمي ماكنزي، اعتُقل في 3 فبراير/ شباط الجاري بتهمة حيازة أسلحة نارية. وسبق له أن حرض على استعمال العنف لقلب نظام الحكم الديمقراطي، ودعى في أحد الفيديوهات مناصريه إلى حرق مبنى البرلمان الكندي.

ومن جانبها، دقَّت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد والعدالة بجامعة ماونت رويال ، كيلي سوندبرج، ناقوس الخطر بشأن الجماعات اليمينية المتطرفة بالبلاد. قائلة: "مصادرة الأسلحة النارية عند معبر كوتس الحدودي يجب أن تكون علامة حمراء لكل سياسي في البلاد، إذ ليس لديّ أدنى شك في أننا كنا سنشهد إراقة دماء لو لم تتدخل الشرطة".

وتضيف سوندبرج: "رموز الكراهية مثل الصليب المعقوف أصبحت أمراً معتاداً في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، كما نشهد انتشار كثير من المعلومات المظللة ونظريات المؤامرة المجنونة". وأرجعت الباحثة الكندية ذلك إلى عبور الاستقطاب السياسي الأمريكي إلى الأراضي الكندية، كما أن الخلافات السياسية بين المحافظين واللبيراليين وتسييسهما للأزمة الصحية يمثل بيئة مناسبة لانتشار هذا الاستقطاب داخل الرأي العام الكندي.