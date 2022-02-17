تمكن سعودي من ابتكار جهاز يساعد في إنقاذ من يسقط في الآبار الارتوازية، بخاصة التي تُعرف بضيقها وعمقها الشديدين.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية إن السعودي عبد العزيز آل جلخف، وهو أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، ابتكر جهازاً للمساعدة في إنقاذ من يسقط في الآبار الارتوازية.

وأضافت أن الجهاز جُرّب بحضور فريق العمل المشكّل للاطلاع على آلية عمله والتثبت من فاعليته، وكذلك أمن استخدامه في إنقاذ العالقين في هذا النوع من الآبار.

وأشارت المديرية إلى أن الجهاز "لا يزال تحت التجربة والاعتماد، ولم يحصل على الموافقة عليه بعد حتى انتهاء اختباره والتأكد من فاعلية وسلامة استخدامه في مثل هذه الحوادث".

وقالت صحيفة الوطن السعودية إن الجهاز بحاجة ملحّة إلى دعم وتعميم، خاصة بعد حادثة الطفل المغربي ريان التي هزّت العالم أجمع.

وأشار المخترع جلخف إلى أن الجهاز الذي توصل إليه يتمكن من انتشال العالق في بئر عمقها 30 متراً في 9 دقائق، مضيفاً أن تجهيز العربة الخاصة بالجهاز تستغرق 13 دقيقة، في حين تستغرق جهود الإنقاذ 9 دقائق فقط.

وأوضح في مداخلة له مع إحدى القنوات السعودية أن الجهاز خضع للاختبار على دمية في بئر عمقها 30 متراً، وكان وزن الدمية 30 كيلوغراماً، مشيراً إلى وجود عوامل أخرى تؤثر في وضع الإنقاذ مثل حالة البئر وموقعها.

وأشار جلخف إلى أن لكل بئر طبيعتها الخاصة التي تُحدد مدّة الإنقاذ، لكن الجهاز المبتكر يُعدّ الحل المثالي للإنقاذ في دقائق معدودة مقارنة بمدة الإنقاذ العادية التي قد تتجاوز ساعات أو أياما.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي ردم وتحصين 2450 بئراً مهجورة، في ظلّ حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان الذي أخُرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها 5 أيام.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها.