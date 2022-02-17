نشرت صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسية، الخميس، تقريرًا حول مسلمين فرنسيين استقروا في تركيا هربًا من ممارسات الإسلاموفوبيا في بلادهم، ووجهت لهم انتقادات.

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "الشباب المسلمون الفرنسيون الذين لجأوا إلى بلاد أردوغان" إن تركيا تواصل منذ سنوات جذب مئات المسلمين ممن كانوا يعيشون في فرنسا.

وأشارت إلى أن من المسلمين الفرنسيين الذين استقروا في تركيا، شخصيات تحظى بشهرة عالمية.

وأوضحت أن أغلب المسلمين ممن تركوا فرنسا واستقروا في تركيا "يغلب عليهم التديّن والابتكار".

وشددت الصحيفة على أن اختيار هؤلاء المسلمين تركيا من بين البلدان الإسلامية الأخرى "لم يكن عبثاً، بل عن قصد".

وانتقدت الصحيفة اختيار هؤلاء المسلمين تركيا دون فرنسا للاستقرار فيها.