سياسة
1 دقيقة قراءة
فرنسا.. صحيفة تنتقد مسلمين فرنسيين استقروا في تركيا هرباً من الإسلاموفوبيا
وجهت صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسية انتقادات لمسلمين فرنسيين لاختيارهم تركيا للاستقرار فيها بدلًا من فرنسا.
فرنسا.. صحيفة تنتقد مسلمين فرنسيين استقروا في تركيا هرباً من الإسلاموفوبيا
انتقدت الصحيفة اختيار هؤلاء المسلمين تركيا دون فرنسا للاستقرار فيها
17 فبراير 2022

نشرت صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسية، الخميس، تقريرًا حول مسلمين فرنسيين استقروا في تركيا هربًا من ممارسات الإسلاموفوبيا في بلادهم، ووجهت لهم انتقادات.

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "الشباب المسلمون الفرنسيون الذين لجأوا إلى بلاد أردوغان" إن تركيا تواصل منذ سنوات جذب مئات المسلمين ممن كانوا يعيشون في فرنسا.

وأشارت إلى أن من المسلمين الفرنسيين الذين استقروا في تركيا، شخصيات تحظى بشهرة عالمية.

وأوضحت أن أغلب المسلمين ممن تركوا فرنسا واستقروا في تركيا "يغلب عليهم التديّن والابتكار".

وشددت الصحيفة على أن اختيار هؤلاء المسلمين تركيا من بين البلدان الإسلامية الأخرى "لم يكن عبثاً، بل عن قصد".

وانتقدت الصحيفة اختيار هؤلاء المسلمين تركيا دون فرنسا للاستقرار فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us