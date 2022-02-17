سياسة
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"ستصل متحوّرات أخرى".. بيونتيك: كورونا باقٍ لوقت طويل وعلينا التعايش معه
قال أوغور شاهين رئيس مختبرات بيونتيك إنّ "العالم مستعد بشكل متزايد لمواجهة المتحوّرات الجديدة للفيروس"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه سيتحتّم التعايش مع الوباء للسنوات العشر المقبلة.
"ستصل متحوّرات أخرى".. بيونتيك: كورونا باقٍ لوقت طويل وعلينا التعايش معه
 رئيس مختبرات "بيونتيك" يقول إن كورنا باق وعلى الجميع التعايش معه   / AP
17 فبراير 2022

رأى أوغور شاهين رئيس مختبرات بيونتيك التي صنعت أول لقاح ضد كوفيد-19 يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، أنّ العالم مستعد "بشكل متزايد" لمواجهة المتحوّرات الجديدة للفيروس، محذّراً في الوقت نفسه بأنّه سيتحتّم التعايش مع الوباء لسنوات.

وقال شاهين في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: "ستصل متحوّرات أخرى لأنّ "الفيروس سيواصل التحوّر وثمّة متحوّرات أخرى تنتشر منذ الآن في العالم".

لكنّه أضاف: "نتعلم كل يوم المزيد ونصبح مستعدّين بشكل متزايد" مؤكّداً: "علينا أن نتقبل أننا سنتعايش مع الفيروس في السنوات العشر المقبلة".

وطوّرت بيونتيك مع مجموعة فايزر الأمريكية العملاقة أحد اللقاحين بالحمض النووي الريبي المرسال المعتمدين حالياً في العالم، وتعمل المختبرات الألمانية على إعداد نسخة جديدة يُجرى تكييفها لمكافحة المتحوّرة أوميكرون.

وبعد موجات الإصابة الأولى، تسببت المتحوّرتان دلتا ثم أوميكرون في طفرات وبائية جديدة في عدد من البلدان.

وقال شاهين أحد مؤسسي بيونتيك: "نصل إلى مرحلة بات المجتمع فيها يفهم بشكل متزايد كيف يواجه الفيروس".

وأشار إلى أنّ نتائج التجربة السريرية الجارية للقاح المُعدّل لمواجهة أوميكرون ستكون متوافرة "فعلياً" في مارس/آذار.

وأوضح لصحيفة بيلد الألمانية أنّه قد يجرى تسليم العقار في أبريل/نيسان أو مايو/أيّار إذا اقتضت الحاجة، في حين تعتزم عدة بلدان تخفيف التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس أو أنّها رفعتها.

وأعلنت ألمانيا أنها "سترفع قسماً كبيراً من القيود المفروضة حالياً بحلول 20 مارس/آذار".

ورفعت عدة بلدان أوروبية منها بريطانيا وفرنسا بعض القيود المرتبطة بكوفيد-19، وسط استمرار الأزمة الصحية. وأعلنت هولندا الثلاثاء، والنمسا وسويسرا الأربعاء، جدولاً زمنياً لعودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

ورفعت النرويج والدنمارك في الأسابيع الأخيرة معظم التدابير التي كانت مفروضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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