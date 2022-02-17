شارك سلاح البحرية الإسرائيلي، في التمرين البحري الدولي الأكبر في العالم IMX (International Maritime Exercise).

وجرى التمرين في منطقة البحر الأحمر، والمياه الاقليمية لمملكة البحرين، في مياه الخليج، بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي وبمشاركة نحو 60 أسطولًا ومنظمة دولية، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان: "بدأ التمرين بحفل رسمي في مقر الأسطول الخامس في البحرين، بمشاركة ضباط من سلاح البحرية".

وتابع: "خلال التمرين تدرب مقاتلو الوحدة الخاصة للمهام تحت المائية إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس، لتحييد ألغام بحرية، بالإضافة إلى عمليات كشف وانقاذ من تحت الماء، وذلك في المجال البحري البحريني".

وأكمل: "في مقابل ذلك وفي منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات، تدرب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات إنقاذ من خلال قطع بحرية، بالإضافة الى سيناريوهات طبية بحرية، جنباً الى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس الأمريكي".

ونقل البيان عن قائد سلاح البحرية اللواء دافيد ساعر سلامة، قوله: "مشاركة سلاح البحرية الاسرائيلي في تمرين IMX الدولي بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي، تؤكد العلاقة المتزايدة بين الأسطوليْن البحرييْن التي تستند إلى العظمة وتبادل الخبرات والشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "لدينا تنسيق وعمل مشترك مع شركائنا الأمريكيين لمنع الارهاب في المجال البحري، ولتعزيز الأمن في الجبهة البحرية الاقليمية"، وتابع: "سنواصل تطوير وتعميق التعاون بيننا".

وبدأ التمرين البحري الدولي IMX في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ويستمر 18 يوما.