ذكرت قناة اليرموك الفضائية الأردنية (خاصة) أنّ "جهة دولية استخدمت برنامج بيغاسوس الإلكتروني لاختراق هواتف نشطاء وشخصيات عامة أردنية بينهم النائبة بمجلس النواب (البرلمان) الأردني ديما طهبوب".

وبرنامج بيغاسوس الإلكتروني صنَّعته شركة NSO الإسرائيلية، يُزرع بشكل خفي في الأجهزة النقالة بغرض التجسس.

وأفادت قناة اليرموك بأنّها "حصلت على وثيقة تفيد باختراق بيغاسوس هاتف النائبة الأردنية عام 2019".

ونقلت عن طهبوب قولها إنّ "شركة آبل أرسلت لها تحذيراً في ذلك الوقت يفيد بإختراق الهاتف الخاص بها عبر جهة دولية".

وقال حسين الجدي مدير شركة تدارس للاستشارات وأمن وحماية المعلومات، في مؤتمر صحفي إنّ "برنامج التجسس بيغاسوس استُخدِمَ عبر جهة دولية لاختراق هواتف كلٍ من ديما طهبوب ومراد العضايلة وحسام غرايبة وبادي الرفايعة ونور أبو غوش".

وحذّر الجدي خلال حديث بالمؤتمر الصحفي من خطورة بيغاسوس، إذ إنّه يملك خصائص تقنية تتيح له التفاعل وفحص شبكات الانترنت وتحديد نقاط الضعف بها، ليتمكّن من حقن الشبكة عبر برمجيات ضارة.

واستخدمت إسرائيل في السنوات الأخيرة برنامج بيغاسوس للتجسّس سلاحاً دبلوماسياً، لكنّ هذا السلاح القوي بدأ يرتدّ عليها مع سلسلة تقارير تتهم الشرطة الإسرائيلية باستخدامه للتجسّس على عدد من الشخصيات السياسية في تل أبيب نفسها.

وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة كلكاليست الاقتصاديّة العبريّة أن استخدام برنامج بيغاسوس للتجسّس لم يقتصر على الخارج، إنما استخدمته الشرطة الإسرائيليّة بلا إذن قضائي داخل إسرائيل.