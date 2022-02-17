أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنّه سيكشف الأسبوع المقبل تفاصيل حول تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات مهمة للوزير التركي أدلى بها للصحفيين في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء.

وأدّى رفع ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة في بعض الدول الأوروبية إلى طرح سؤال حول إمكانية أن تحذو تركيا حذو تلك الدول.

وأشار قوجة إلى أنّ الأسبوع القادم "سيشهد عصراً جديداً في مكافحة الوباء".

وأضاف: "سنعقد الأسبوع المقبل، مؤتمراً صحفياً نشرح خلاله المرحلة التي وصلنا إليها في مكافحة الوباء، وما يجب القيام به بعد ذلك".

وحول احتمالية رفع إلزامية وضع الكمامة، قال قوجة: "سنعبّر بوضوح عما سيجري عمله من الآن فصاعداً، بما في ذلك موعد إلغاء فرض ارتداء الكمامة".

وزاد الوزير التركي أنّه يتوقّع بداية من الأسبوع المقبل انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده، لافتاً إلى أنّ "عدد الحالات بلغ ذروته في نهاية الأسبوع الماضي".

وأشار إلى انخفاض درجة امتلاء غرف العناية المركزة إلى نسبة 15%، وعدد حالات الاستشفاء بالمستشفيات التركية إلى نسبة 28-30%.

ورفعت عدة بلدان أوروبية منها بريطانيا وفرنسا بعض القيود المرتبطة بكوفيد-19، وسط استمرار الأزمة الصحية. وأعلنت هولندا الثلاثاء، والنمسا وسويسرا الأربعاء، جدولاً زمنياً لعودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

فيما أعلنت ألمانيا أنها "سترفع قسماً كبيراً من القيود المفروضة حالياً بحلول 20 مارس/آذار".