سياسة
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مهاجران قضيا غرقاً بعد أن ألقى بهما خفر سواحل اليونان في البحر
ألقت سلطات اليونان مهاجرين في البحر بقصد إعادتهم إلى تركيا مما أدّى إلى مقتل اثنين منهم غرقاً، في سبتمبر/أيلول الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس.
مهاجران قضيا غرقاً بعد أن ألقى بهما خفر سواحل اليونان في البحر
أكّد عدد من المهاجرين أنّ خفر السواحل اليونانيين أخضعوهم لعمليات تفتيش جسدي شملت التفتيش داخل الشرج والمهبل / AA
17 فبراير 2022

أفادت وسائل إعلام أوروبية أنّ طالب لجوء من الكاميرون اتّهم خفر سواحل يونانيين بإلقائه مع اثنين من رفاقه في البحر بقصد إعادتهم إلى تركيا مما أدّى إلى مقتل رفيقيه غرقاً، مؤكّداً أنّ الواقعة حدثت في سبتمبر/أيلول الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس.

وقال الرجل الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام بأنّ اسمه ابراهيم وبأنّه عنصر سابق في البحرية الكاميرونية إنّ خفر سواحل يونانيين ضربوه مع رفيقيه "بقبضاتهم" قبل "رميهم في البحر" بدون زورق أو سترات نجاة.

ونشرت هذه الإفادة كلّ من صحيفة "در شبيغل" الألمانية و"ميديابارت" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية بالإضافة إلى منظمة الصحافة التعاونية "لاي تهاوس ريبورتس" ومقرّها في هولندا.

وأضافت وسائل الإعلام هذه أنّ جثّتي الضحيّتين وهما سيدي كيتا من ساحل العاج وديدييه مارتيال كوامو نانا من الكاميرون، عثر عليهما خفر السواحل الأتراك ومتنزهون كانوا على متن قوارب للرحلات في 18 و20 سبتمبر/أيلول.

أما إبراهيم، الذي تقدّم منذ ذلك الحين بطلب لجوء إلى اليونان، فنجا بعدما تمكّن من السباحة إلى الساحل التركي قبالة ساموس، وفقاً للمصدر نفسه.

وقال هذا الناجي الكاميروني إنّه أبحر سراً في 14 سبتمبر/أيلول مع 35 مهاجراً على متن زورق مطاط من الساحل التركي إلى جزيرة ساموس اليونانية.

وبوصول هؤلاء المهاجرين إلى الجزيرة اليونانية، تعرّض الكثير منهم لأعمال عنف من جانب خفر السواحل اليونانيين الذين صادروا هواتفهم المحمولة وأموالهم، وفقاً لإفادات عدة جمعتها وسائل الإعلام هذه.

وأكّد عدد من هؤلاء المهاجرين أنّ خفر السواحل اليونانيين أخضعوهم لعمليات تفتيش جسدي شملت التفتيش داخل الشرج والمهبل.

ولاحقاً أُجبر ابراهيم مع رجلين آخرين على الصعود على متن قارب قُدّم على أنّه تابع لخفر سواحل جزيرة ساموس. وبعيد إبحار الزورق ألقى بهم خفر السواحل هؤلاء في البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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