قمعت قوات إسرائيلية، الخميس، عشرات الفلسطينيين من أهالي حيّ الشيخ جراح في شرقي القدس والمتضامنين معهم، حسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إنّ فرقة الخيالة في الشرطة الإسرائيلية، "قمعت" اعتصاماً سلمياً لأهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم داخل الحيّ، حيث أفرغته، ومنعت الوجود فيه، حسب وكالة الأناضول.

وأخمدت القوات الإسرائيلية النار التي أشعلها الأهالي والمتضامنون، بغرض توفير الدفء، حسب الشهود.

ولفت الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في حي الشيخ جراح عقب قمع الأهالي والمتضامنين.

ويأتي اعتصام أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، عقب إقدام النائب اليميني المتطرف بن غفير، الأحد، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح، معتبراً إياها مكتباً له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.