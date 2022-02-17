سياسة
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بعد أشهر من الأزمة.. الجزائر تسمح بمرور طائرات عسكرية فرنسية فوق أراضيها
سمحت السلطات الجزائرية بمرور طائرة عسكرية فرنسية فوق الأراضي الجزائرية، وقالت مصادر في هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية إن طلب المرور "مر عبر السفارة الفرنسية مثل كل مرة تحلق فيها طائرة عسكرية فوق أراض أجنبية".
بعد أشهر من الأزمة.. الجزائر تسمح بمرور طائرات عسكرية فرنسية فوق أراضيها
يأتي تفويض التحليق في وقت أعلنت فيه باريس وشركاؤها الأوروبيون رسمياً انسحابهم العسكري من مالي الخميس / Reuters
17 فبراير 2022

مرت طائرة عسكرية فرنسية فوق الأراضي الجزائرية بموافقة رسمية من السلطات المحلية لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية.

وأوضح المصدر نفسه أن "الطلب مر عبر السفارة الفرنسية مثل كل مرة تحلق فيها طائرة عسكرية فوق أراض أجنبية"، بدون أن يحدد ما كانت تحمله الطائرة من طراز إيرباص "إيه-330 ام ار تي تي".

وأضافت هيئة الأركان العامة أن "السلطات الجزائرية أعلمتنا أن ذلك ممكن"، ما يشير إلى قبول عمليات مرور أخرى مستقبلاً.

يأتي تفويض التحليق في وقت أعلنت فيه باريس وشركاؤها الأوروبيون رسمياً انسحابهم العسكري من مالي الخميس بعد تسع سنوات من الوجود هناك، ما دفع الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى إعلان مراجعة حضورها.

والجزائر التي لها حدود مع مالي تمتد 1400 كيلومتر، شاركت بنشاط في رعاية اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي ولا تزال تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وكانت الجزائر قد حظرت في أكتوبر/تشرين الأول مرور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، واستدعت سفيرها في باريس.

جاء ذلك رداً على تعليقات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند"، اعتبر فيها أن النظام الجزائري "السياسي العسكري" كرس بعد الاستقلال عام 1962 "ريعاً للذاكرة"، وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

ويعمل البلدان مذاك على ترميم علاقتهما، وقد أشادت سفارة الجزائر في فرنسا قبل عشرة أيام بـ"الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع" مع باريس.

وقال رئيس الأركان الفرنسي تيري بوركهارد الخميس إنه تحدث إلى نظيره الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، وقال عبر تويتر إنهما "ناقشا الوضع الأمني في قطاع الساحل والصحراء وخصوصاً التهديد الإرهابي، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين جيشينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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