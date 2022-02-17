سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال زيارته القدس.. قالن: بحثنا في فلسطين وإسرائيل قضايا ثنائية وإقليمية
زار وفد تركي فلسطين وإسرائيل، وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه بحث خلال زيارته العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.
خلال زيارته القدس.. قالن: بحثنا في فلسطين وإسرائيل قضايا ثنائية وإقليمية
أشار قالن إلى أن الوفد التركي بحث أيضاً خلال زيارته، قضية القدس والمسجد الأقصى، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى تركيا / AA
17 فبراير 2022

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه بحث خلال زيارته إلى فلسطين وإسرائيل، العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال قالن عبر حسابه في تويتر، الخميس: "خلال زيارتنا لفلسطين وإسرائيل، بحثنا القضايا الثنائية والإقليمية، والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن الوفد التركي بحث أيضاً خلال زيارته، قضية القدس والمسجد الأقصى، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المرتقبة إلى تركيا.

والأربعاء، زار وفد مكون من المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سدات أونال، فلسطين وإسرائيل، للقاء المسؤولين في كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة تحضيرات زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة يومي 9 و10 مارس/آذار المقبل.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب هرتسوغ ووزارة الخارجية الإسرائيلية إن الطرفين "ناقشا التحضيرات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا والعلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى قضايا إقليمية مختلفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us