أعلنت الولايات المتحدة الخميس إحراز "تقدم كبير" بمفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه "جرى إحراز تقدم كبير الأسبوع الماضي"، ولكن "لن يكون اتفاق شامل ما لم يجرِ الاتفاق على أدق التفاصيل".

وأضاف "باستطاعتنا، بل ينبغي لنا أن نتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في غضون أيام"، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

وشدد المتحدث على أن أي تأخير "يتجاوز ذلك بكثير، من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم".

ونفت طهران على الدوام سعيها لتطوير سلاح نووي، وهو ما سبق لدول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، أن اتهمتها بالعمل عليه.

وخلال المحادثات الحالية لإحياء اتفاق 2015 يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم نظراً إلى تسارع الأنشطة النووية الإيرانية، وتقلّص المدة الزمنية التي تحتاج إليها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب كافية للاستخدام في إنتاج سلاح ذرّي.

وجدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التأكيد الخميس أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح ذري، معتبراً أن اتهامها بذلك "ادعاء سخيف"، وذلك مع بلوغ المحادثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي مراحل حاسمة.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجياً عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق.

ومنذ أشهر تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، محادثات في فيينا تهدف إلى تحقيق عودة واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنوده.

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب ترمب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين عبر تويتر مساء الأربعاء أنه "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، ولكن ما لم يُتَّفق على كل شيء فلن يُتَّفق على أي شيء"، معتبراً أن الأمر يعود الآن إلى "شركاء المفاوضات" لاتخاذ "قرارات جدية".