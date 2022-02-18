أقر برلمان الإكوادور أمس الخميس قانوناً يجيز الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الاغتصاب.

وصوَّت لصالح القانون 75 نائباً، فيما عارضه 41 نائباً، وامتنع 14 آخرون عن التصويت.

ويجيز القانون للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة إلى النساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.

ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب على رئيس البلاد غويلرمو لاسو من أجل التصديق أو الرفض، وذلك في غضون 30 يوماً.

وعمت مظاهرة غاضبة شوارع الإكوادور الفترة الأخيرة احتجاجاً على قانون الإجهاض الذي كان يجيز للمرأة إجراء عملية إجهاض بحالتين فقط، وهما إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.