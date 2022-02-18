نقلت صحيفة عكاظ المحلية عن النيابة العامة السعودية إعلانها فرض عقوبات حاسمة على كل من يتورط في جريمة تحرش على متن الطائرات المدنية.

وحذرت النيابة العامة في هذا السياق من ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.

وأوضحت بأن مرتكب هذه الأفعال سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال أي ما يعادل 133 ألف دولار أمريكي تقريباً.

وأعلنت السعودية منذ مايو/أيار 2018 عن "نظام مكافحة جريمة التحرش" بمرسوم ملكي، وذلك بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه".

وأضاف بعد ذلك مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم 11 يناير/كانون الثاني المنقضي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.