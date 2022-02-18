سياسة
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رغم محاولات الإنقاذ.. طالبان تعلن وفاة الطفل العالق في البئر منذ 3 أيام
بعد عدد من محاولات الإنقاذ أعلنت حكومة طالبان الأفغانية وفاة الطفل حيدر العالق في بئر عميقة جنوب شرقي البلاد منذ ثلاثة أيام.
رغم محاولات الإنقاذ.. طالبان تعلن وفاة الطفل العالق في البئر منذ 3 أيام
حكومة طالبان تعلن وفاة الطفل العالق في البئر / Others
18 فبراير 2022

كتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة على تويتر بأن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد.. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وقد عملت عناصر وفرق الإنقاذ جاهدة طوال ليلة الخميس ويوم الجمعة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر خمس سنوات والعالق منذ يوم الثلاثاء الماضي في بئر عميقة وجافة في قرية شوكاك بولاية زابل التي تقع على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

وحسب ما أفاد به المتحدث باسم شرطة زابل، ذبيح الله جوهر، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن "فريق الإنقاذ واجه عقبة جديدة تمثلت في صخرة منعته التقدم والحفر بشكل أعمق"

وقال الحاج عبد الهادي، جد حيدر، في تصريح للوكالة، إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني الجفاف.

فيما ذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 متراً ثم جرى سحبه بعد ذلك بواسطة حبل إلى عمق نحو عشرة أمتار حيث علق.

ونشر مسؤولون في طالبان في وقت سابق مقاطع فيديو لعمليات الإغاثة تشيد بجهود النظام الجديد الذي يواجه انتقادات حادة بسبب انتهاكه حقوق الإنسان، في الاهتمام بجميع مواطني البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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