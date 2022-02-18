أعلنت السلطات الأردنية الأربعاء إحباط تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية منتهية الصلاحية وسجائر إلكترونية كانت مخبأة في حاوية جرى الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال مدير جمارك العقبة عقيد جمار أحمد العكاليك إنه ضُبطت تلك المواد بناء على معلومات استخباراتية للجمارك وجرت معاينة الحاوية بأجهزة "الأكس ري".

وأضاف أنه بعد المعاينة تبين وجود كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي 546 ألف حبة و510 آلاف سيجارة إلكترونية و20 ألفاً و500 حبة بود "رأس السيجارة الإلكترونية".

وأعلن الجيش الأردني الخميس مقتل 30 مهرباً على حدود البلاد منذ بدء تنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني إن "المضي قدماً بتنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة على الحدود جاء ثقيلاً على المهربين بعد مقتل 30 منهم".

وأضاف أنه جرى "ضبط 17 ألفاً و348 كف حشيش (قطعة بحجم كف اليد)، وأكثر من 16 مليون حبة مخدر".