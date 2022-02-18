استعرضت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة حصيلة 70 عاماً من عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت منذ يوم 18 فبراير/شباط 1952.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن تركيا كانت أحد الأعضاء المسؤولين والقياديين في الحلف قبل فترة الحرب الباردة الممتدة بين عامَي 1947و1991 وبعدها.

وأضاف البيان أن تركيا بالإضافة إلى دورها في حماية حدود الناتو قدمت مساهمات كبيرة في مهمته وعملياته، من خلال مناهجها المبدئية وذات الرؤية المتوافقة مع القيم الأساسية للحلف، وكانت من بين الحلفاء الرائدين الذين يقودون مسار الناتو.

وأشارت الوزارة في السياق ذاته إلى أن تركيا قد فعلت ما يقع على عاتقها على أكمل وجه فيما يتعلق بالدفاع والأمن، في ظل الفترة التي تعبر من تحديات أمنية شاملة.

وشدد بيان الوزارة على أن تركيا ستواصل بعزم جهودها لحماية الأمن والاستقرار بمفهوم شامل، لا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب الذي لا يشكل تهديداً لتركيا فحسب، وإنما خطر على الجغرافيا الأوروبية الأطلسية بأكملها.

وأوضح أن تركيا تتطلع إلى أن يظهر حلفاؤها روح الوحدة والتضامن التي تشكل القاسم المشترك لحلف الناتو.

وبدوره هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء الماضي وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بمناسبة الذكرى الـ70 لانضمام بلاده إلى الحلف، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو".