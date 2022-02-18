سياسة
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70 عاماً في الناتو.. الخارجية التركية تستعرض أهم مساهمات أنقرة بالحلف
بمناسبة حلول الذكرى السبعين لانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" استعرضت وزارة الخارجية التركية المساهمات الكبيرة التي قدمتها تركيا في مختلف مهمات الحلف وعملياته، ونجاحها في فعل ما يقع على عاتقها على أكمل وجه.
70 عاماً في الناتو.. الخارجية التركية تستعرض أهم مساهمات أنقرة بالحلف
70 عاماً في الناتو.. تركيا تؤدي واجباتها المبدئية على أكمل وجه / Others
18 فبراير 2022

استعرضت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة حصيلة 70 عاماً من عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انطلقت منذ يوم 18 فبراير/شباط 1952.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن تركيا كانت أحد الأعضاء المسؤولين والقياديين في الحلف قبل فترة الحرب الباردة الممتدة بين عامَي 1947و1991 وبعدها.

وأضاف البيان أن تركيا بالإضافة إلى دورها في حماية حدود الناتو قدمت مساهمات كبيرة في مهمته وعملياته، من خلال مناهجها المبدئية وذات الرؤية المتوافقة مع القيم الأساسية للحلف، وكانت من بين الحلفاء الرائدين الذين يقودون مسار الناتو.

وأشارت الوزارة في السياق ذاته إلى أن تركيا قد فعلت ما يقع على عاتقها على أكمل وجه فيما يتعلق بالدفاع والأمن، في ظل الفترة التي تعبر من تحديات أمنية شاملة.

وشدد بيان الوزارة على أن تركيا ستواصل بعزم جهودها لحماية الأمن والاستقرار بمفهوم شامل، لا سيما مكافحة جميع أشكال الإرهاب الذي لا يشكل تهديداً لتركيا فحسب، وإنما خطر على الجغرافيا الأوروبية الأطلسية بأكملها.

وأوضح أن تركيا تتطلع إلى أن يظهر حلفاؤها روح الوحدة والتضامن التي تشكل القاسم المشترك لحلف الناتو.

وبدوره هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ يوم الأربعاء الماضي وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بمناسبة الذكرى الـ70 لانضمام بلاده إلى الحلف، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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