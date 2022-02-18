تسبب إضراب كبير نفذه العاملون اليوم الجمعة بسبب عدم الموافقة على رفع أجورهم في شل حركة القطارات على مستوى أغلب خطوط شبكة مترو أنفاق العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت شركة "آر.إيه.تي.بي" للنقل العام في العاصمة الفرنسية على موقعها الإلكتروني بأن الحركة متوقفة على مستوى ستة خطوط انخفاضاً من ثمانية أعلن عنها بوقت سابق اليوم الجمعة، وأكدت الشركة أن بقية الخطوط تعمل جزئياً.

وأضافت أن الإضراب لم يؤثر على خطين فقط، وهما يعملان في الواقع ذاتياً من دون قيادة بشرية على متن القطارات.

ومن جانبه كتب وزير النقل الفرنسي جون باتيست جيباري على صفحته على تويتر: "ندعو الشركات للجوء لأكبر قدر ممكن من العمل المكتبي من المنزل".

وبدوهم أوضح العاملون في شركة "آر.إيه.تي.بي" أن الإضراب الذي يتزامن اليوم مع دخول النقابات العمالية والإدارة في محادثات الأجور السنوية هو نتيجة الزيادات غير الكافية التي عرضتها عليهم الشركة المملوكة للدولة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق استعدادها لرفع الأجور بنسبة 2.7% في 2022، وهي زيادة وصفتها النقابات العمالية "بالمستفزة".