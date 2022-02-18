سياسة
2 دقيقة قراءة
احتجاجاً على الأجور.. عمال مترو باريس يدخلون إضراباً يعرقل حركة الملايين
بعد رفض رفع أجورهم دخل عمال مترو باريس إضراباً مفتوحاً تسبب في إعاقة حركة القطارات واضطراب كبير بتنقُّل الملايين بالعاصمة الفرنسية.
احتجاجاً على الأجور.. عمال مترو باريس يدخلون إضراباً يعرقل حركة الملايين
إضراب العاملين في مترو باريس يعرقل حركة الملايين / Others
18 فبراير 2022

تسبب إضراب كبير نفذه العاملون اليوم الجمعة بسبب عدم الموافقة على رفع أجورهم في شل حركة القطارات على مستوى أغلب خطوط شبكة مترو أنفاق العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت شركة "آر.إيه.تي.بي" للنقل العام في العاصمة الفرنسية على موقعها الإلكتروني بأن الحركة متوقفة على مستوى ستة خطوط انخفاضاً من ثمانية أعلن عنها بوقت سابق اليوم الجمعة، وأكدت الشركة أن بقية الخطوط تعمل جزئياً.

وأضافت أن الإضراب لم يؤثر على خطين فقط، وهما يعملان في الواقع ذاتياً من دون قيادة بشرية على متن القطارات.

ومن جانبه كتب وزير النقل الفرنسي جون باتيست جيباري على صفحته على تويتر: "ندعو الشركات للجوء لأكبر قدر ممكن من العمل المكتبي من المنزل".

وبدوهم أوضح العاملون في شركة "آر.إيه.تي.بي" أن الإضراب الذي يتزامن اليوم مع دخول النقابات العمالية والإدارة في محادثات الأجور السنوية هو نتيجة الزيادات غير الكافية التي عرضتها عليهم الشركة المملوكة للدولة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق استعدادها لرفع الأجور بنسبة 2.7% في 2022، وهي زيادة وصفتها النقابات العمالية "بالمستفزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us