أعلنت روسيا الجمعة أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين السبت مناورات لقواتها الاستراتيجية، وخصوصاً إطلاق صواريخ بالستية وكروز، وذلك في خضم أزمة مع دول الغرب.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنه "في 19 فبراير/شباط، وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستُجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية أن الجيش الروسي سيطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال المناورات.

ويأتي الإعلان عن المناورات في وقت قال فيه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام برلمان كييف الجمعة إن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.

وأضاف: "أجهزة المخابرات لدينا تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديداً لأوكرانيا. تقديراتنا تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض".

وقال إن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا. وتنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الأسطول الروسي في البحر الأسود في وقت سابق الجمعة قوله إنه نقل عشر قاذفات من طراز سوخوي-24 المتمركزة في القرم من شبه الجزيرة إلى قواعد جوية في مناطق أخرى في إطار تدريبات عسكرية.

وتجري مراقبة تحركات الجيش الروسي من كثب بعد أن قالت موسكو إنها بدأت سحب بعض القوات من مناطق قريبة من أوكرانيا.

وتشكك كييف والغرب في هذا قائلين إن بعض الوحدات والمعدات جرى استبدالها بأخرى فيما يبدو.