سياسة
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وزير الدفاع التركي: نأمل حل الأزمة الأوكرانية عبر القنوات الدبلوماسية
تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن مساعي تركيا لنزع فتيل الأزمة وأملها حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
وزير الدفاع التركي: نأمل حل الأزمة الأوكرانية عبر القنوات الدبلوماسية
أقار قال إن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وتسعى لنزع فتيل الأزمة / AA
18 فبراير 2022

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة عن أمله مواصلة الدبلوماسية والحوار لحل التوتر الروسي-الأوكراني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أقار للصحافة بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو المنتظم يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، تزامناً مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا وسيادتهما، وقد سعت ولا تزال تسعى بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لنزع فتيل الأزمة.

وأفاد أقار بأنه أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون الإقليمي في منطقة جنوب القوقاز، الذي سيصب حتماً بفائدة الجميع.

ولفت إلى أن الجانب التركي طلب في الاجتماع من الحلفاء المزيد من التعاون فيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "PKK" وذراعها في سوريا "YPD" وتنظيم "داعش" و"غولن".

وصرح أقار بأنه التقى خلال الاجتماع عدداً من نظرائه الغربيين على غرار بريطانيا وهولندا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وتبادل معهم وجهات النظر في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وأكد الوزير التركي في السياق ذاته أن بلاده مع خفض حدة التوتر بالبحر الأسود، وأنها تبذل جهودها على هذا الصعيد، داعياً كل الأطراف للهدوء والتشاور والحوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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