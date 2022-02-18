سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعلن اختراق طائرة مُسيرة انطلقت من لبنان فضاءه الجوي
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن دفاعاته الصاروخية انطلقت بعد دخول طائرة مُسيرة إلى المجال الجوي عبر الحدود مع لبنان، ولم يتحدث الجيش صراحة حول ما إذا نجح باعتراض الطائرة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اختراق طائرة مُسيرة انطلقت من لبنان فضاءه الجوي
الجيش الإسرائيلي قال إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت بعد دخول طائرة يجري التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي / وسائل إعلام عبرية
18 فبراير 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة في بيان رسمي أن صافرات الإنذار أُطلقت بمنطقة الجليل شمالي البلاد قبل لحظات من تمكُّن طائرة مُسيرة قادمة من لبنان من اختراق المجال الجوي.

وجاء في البيان أن "مسيرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث جرى تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وجرى استدعاء طائرات ومروحيات حربية إلى المجال الجوي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت بعد دخول طائرة يجري التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان الجمعة.

وقبل ذلك بلحظات انطلقت صفارات الإنذار في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، لتحذير السكان بأن عليهم اللجوء إلى أماكن آمنة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش في بيان: "انطلقت صواريخ القبة الحديدية وفقاً للبروتوكول، وسارعت مقاتلات لتنفيذ دوريات في المنطقة. لم تصدر تعليمات خاصة للمدنيين في المنطقة".

وأضاف أن تحقيقاً يجري في الحادث.

وقال الجيش أمس الخميس إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية بعد أن عبرت المجال الجوي الإسرائيلي.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أفادت في يناير/كانون الثاني بأنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها الدولة العبرية أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها حزب الله المدعوم من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us