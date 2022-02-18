أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة في بيان رسمي أن صافرات الإنذار أُطلقت بمنطقة الجليل شمالي البلاد قبل لحظات من تمكُّن طائرة مُسيرة قادمة من لبنان من اختراق المجال الجوي.

وجاء في البيان أن "مسيرة معادية صغيرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث جرى تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وجرى استدعاء طائرات ومروحيات حربية إلى المجال الجوي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت بعد دخول طائرة يجري التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان الجمعة.

وقبل ذلك بلحظات انطلقت صفارات الإنذار في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، لتحذير السكان بأن عليهم اللجوء إلى أماكن آمنة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش في بيان: "انطلقت صواريخ القبة الحديدية وفقاً للبروتوكول، وسارعت مقاتلات لتنفيذ دوريات في المنطقة. لم تصدر تعليمات خاصة للمدنيين في المنطقة".

وأضاف أن تحقيقاً يجري في الحادث.

وقال الجيش أمس الخميس إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية بعد أن عبرت المجال الجوي الإسرائيلي.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أفادت في يناير/كانون الثاني بأنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها الدولة العبرية أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقاً من لبنان كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها حزب الله المدعوم من إيران.