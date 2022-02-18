سياسة
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بنك بريطاني يحذر عميلاً استخدم لفظ "داعش" و"طالبان" عند إرسال مال لأصدقائه
حذر بنك بريطاني مؤخراً أحد عملائه بضرورة التوقف عن إرسال مبالغ مالية إلى أصدقائه، معنونة بـ"داعش" و"الجهاد" و"طالبان" وغيره من الأسماء التي قد تعرضه لمتاعب أو وقف إرسال هذه الأموال.
بنك بريطاني يحذر عميلاً استخدم لفظ "داعش" و"طالبان" عند إرسال مال لأصدقائه
البنك أرسل إلى العميل رسالة مفادها: "نطلب منك بكل أدب التوقف عن وصف المدفوعات بهذه الطريقة"
18 فبراير 2022

في حادثة غريبة ذكرت صحيفة "نيوز ويك" الأمريكية أن بنكا بريطانيا طالب أحد عملائه بالكف عن إرسال الأموال إلى أصدقائه تحت أسماء غريبة، من قبيل "الجهاد" و"داعش" وغيره.

وتأكيداً للخبر كتب العميل الملقب بـ"جو" على موقع "ريديت Reddit" الإخباري أن بنك ستارلينغ أخبره بضرورة الكف عن كتابة عبارات مثل "تدريب طالبان" و"رسوم الجهاد" و"تدريبات داعش" في خانة توصيف إرسال الحوالات والأموال.

وجاء في الرسالة التي أرسلها أحد موظفي البنك: "مرحباً جو، لقد استخدمت مؤخراً في خانة وصف المدفوعات عبارات مثل تدريب طالبان ورسوم الجهاد وتدريب داعش، وبينما نقدر أنه من المحتمل أنك تمزح مع أصدقائك، فنحن ملزمون بالتحقيق في مثل هذه الأمور..".

وأضافت الرسالة: "تأكد من أن مصارف أصدقائك سوف تفعل الشيء نفسه، ولذلك نطلب منك بكل أدب التوقف عن وصف المدفوعات بهذه الطريقة، وشكراً لتعاونك".

ومن جانبها قالت كبيرة مسؤولي شؤون الشركات في بنك ستارلينغ، ألكسندرا فرين، في تصريح لمجلة نيوز ويك: "مثل جميع المصارف نحن ملزمون بمراقبة النشاط المشبوه واتخاذ الإجراءات".

وتابعت: "إنها مسؤولية خطيرة للغاية، وفي هذه الحالة لم نشكُك بأن العميل فعل ذلك عن سوء نية وأخبرناه بطريقة ودية بأن أفعاله كانت غير مفيدة".

ولفتت إلى أن "منشور العميل على موقع ريديت جرت مشاركته على منصات وسائط اجتماعية أخرى وأثار نقاشاً مثيراً ونأمل أن يستفيد الآخرون مما حدث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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