اندلع حريق في سفينة تقل 3 آلاف و965 سيارة فارهة حديثة بينما كانت في طريقها من أوروبا إلى الولايات المتحدة، حسب موقع "أوتوموتيف نيوز".

وكان على متن تلك السفينة نحو ألف ومائة سيارة "بورشه" و189 سيارة "بنتلي" وعدد غير معروف من سيارات "لامبورغيني" و"فولكس فاغن".

فيما أكّد العديد من المتحدّثين الرسميين باسم العلامات التجارية المذكورة في الولايات المتحدة وقوع ذلك الحادث.

وأفاد الموقع ذاته باندلاع النيران في السفينة المذكورة على بعد ما يزيد عن ألف و600 كيلومتر قبالة سواحل البرتغال، بينما تمكّنت سفن أخرى من ضمنها سفن البحرية البرتغالية، من إجلاء طاقم السفينة المنكوبة المكوّن من 22 شخصاً.

من جهته، صرّح متحدّث باسم مجموعة "فولكس فاغن" أنّ شركته على علم بحادث "يتعلّق بسفينة شحن تابعة لطرف ثالث كانت تنقل سيارات مجموعة فولكس فاغن عبر المحيط الأطلسي".

وتابع: "كانت السفينة في طريقها إلى أمريكا الشمالية، ولا علم لنا بأمر أي إصابات ونحن على اتصال مع شركة الشحن للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث".

وذكرت شركة "بورشه" كذلك في بيان لها أنّه "لا يزال من السابق لأوانه تأكيد ما حدث والخطوات التالية"، غير أنّها شدّدت على وقوفها "جنباً إلى جنب مع زملائنا في بورشه، ونعمل على دعم عملائنا وتجارنا بأفضل ما يمكننا لإيجاد الحلول".