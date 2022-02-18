سياسة
3 دقيقة قراءة
عقب إطلاق حزب الله مُسيّرة استطلاع.. طيران إسرائيل الحربي يحلّق فوق بيروت
أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذه مهمة استطلاعية ناجحة بطائرة مُسيّرة لمدة 40 دقيقة فوق الأجواء الإسرائيلية، غطّت مساحة قدرها 70 كيلومتراً. وجاء الرد الإسرائيلي عبر تحليق طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها.
عقب إطلاق حزب الله مُسيّرة استطلاع.. طيران إسرائيل الحربي يحلّق فوق بيروت
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الجمعة أنه فشل في اعتراض طائرة مُسيرّة انطلقت من لبنان واخترقت المجال الجوي شمالي البلاد / AFP
18 فبراير 2022

أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة، تنفيذه مهمة استطلاعية ناجحة بطائرة مُسيّرة لمدة 40 دقيقة فوق الأجواء الإسرائيلية، غطّت مساحة قدرها 70 كيلومتراً.

فيما حلّقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها وجبل لبنان عقب عملية "حزب الله".

وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار" التابعة له، "اليوم أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المُسيّرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلّة".

وأوضح البيان أنّ "الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلّة".

‏وأضاف: "بالرغم من كل محاولات العدو (إسرائيل) المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة".

وأشار البيان إلى أن الطائرة "نفّذت المهمة ‏المطلوبة (لم توضحها) بنجاح ودون أن تؤثّر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتّبعة".

وكان الجيش الإسرائيلي فد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه فشل في اعتراض طائرة مُسيرّة انطلقت من لبنان، واخترقت المجال الجوي شمالي البلاد.

وقال في تصريح على حسابه في تويتر: "يتبين من التحقيق الأولي أنه في وقت سابق اليوم، جرى رصد طائرة مُسيَّرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان، وهي تحلّق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد جرى استدعاء مروحيات وطائرات حربية بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراض من (منظومة الدفاع الجوي) القبة الحديدية، دون تمكّنه من اعتراضها".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "بعد دقائق معدودة، عادت المُسيّرة الصغيرة إلى لبنان".

وأفاد بأنّ دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول الطائرة إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأناضول، أنّ "طائرتين حربيتين إسرائيليتين دخلتا المجال الجوي اللبناني من جهة البحر وحلقتا على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت لدقائق قبل أن تغادرا".

ولم يصدر تعقيب من السلطات اللبنانية أو "حزب الله" حول تحليق الطائرات الإسرائيلية حتى وقت كتابة الخبر.

وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله قد أعلن، الأسبوع الماضي أنّ حزبه "بدأ بتصنيع طائرات مُسيِّرة منذ مدة طويلة في لبنان".

وأضاف: "أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحوّلنا عدداً كبيراً منها إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرّس حصراً للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءاً من أراضي لبنان تقدّر مساحتها بأكثر من 200 كيلومتر مربّع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته على مدى 22 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us