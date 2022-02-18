أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة، تنفيذه مهمة استطلاعية ناجحة بطائرة مُسيّرة لمدة 40 دقيقة فوق الأجواء الإسرائيلية، غطّت مساحة قدرها 70 كيلومتراً.

فيما حلّقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها وجبل لبنان عقب عملية "حزب الله".

وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار" التابعة له، "اليوم أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المُسيّرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلّة".

وأوضح البيان أنّ "الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلّة".

‏وأضاف: "بالرغم من كل محاولات العدو (إسرائيل) المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة".

وأشار البيان إلى أن الطائرة "نفّذت المهمة ‏المطلوبة (لم توضحها) بنجاح ودون أن تؤثّر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتّبعة".

وكان الجيش الإسرائيلي فد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه فشل في اعتراض طائرة مُسيرّة انطلقت من لبنان، واخترقت المجال الجوي شمالي البلاد.

وقال في تصريح على حسابه في تويتر: "يتبين من التحقيق الأولي أنه في وقت سابق اليوم، جرى رصد طائرة مُسيَّرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان، وهي تحلّق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد جرى استدعاء مروحيات وطائرات حربية بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراض من (منظومة الدفاع الجوي) القبة الحديدية، دون تمكّنه من اعتراضها".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "بعد دقائق معدودة، عادت المُسيّرة الصغيرة إلى لبنان".

وأفاد بأنّ دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول الطائرة إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأناضول، أنّ "طائرتين حربيتين إسرائيليتين دخلتا المجال الجوي اللبناني من جهة البحر وحلقتا على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت لدقائق قبل أن تغادرا".

ولم يصدر تعقيب من السلطات اللبنانية أو "حزب الله" حول تحليق الطائرات الإسرائيلية حتى وقت كتابة الخبر.

وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله قد أعلن، الأسبوع الماضي أنّ حزبه "بدأ بتصنيع طائرات مُسيِّرة منذ مدة طويلة في لبنان".

وأضاف: "أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحوّلنا عدداً كبيراً منها إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرّس حصراً للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءاً من أراضي لبنان تقدّر مساحتها بأكثر من 200 كيلومتر مربّع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته على مدى 22 عاماً.