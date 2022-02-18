أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، مباحثات عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، تناولت التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنّ الجانبين بحثا قضايا إقليمية وملف التعاون بين أنقرة والحلف بالذكرى الـ70 لانضمام تركيا إلى "الناتو".

وقدّم ستولتنبرغ التهاني لأردوغان بمناسبة الذكرى الـ70 لانضمام بلاده إلى الناتو.

بدوره، قدّم أردوغان الشكر لستولتنبرغ لتأكيده الدائم والصريح، على مكانة تركيا الراسخة داخل الحلف.

وأكّد أردوغان أنّ تركيا ستواصل انتهاج موقفها المبدئي والمسؤول والموجّه داخل الحلف كما كانت عليه في اليوم الأول.

وفيما يتعلّق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أشار أردوغان إلى أنّ تلك الأزمة المستمرة أظهرت مرة أخرى القيمة التي تضيفها تركيا للحلف.

ولفت إلى أن بلاده ومنذ اليوم الأول للتوتّر تطالب روسيا وأوكرانيا بضرورة حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.

وأكّد أن بلاده أبلغت الجانبين بترحيبها باستضافة قمة على مستوى القادة أو مباحثات على مستوى الخبراء، وقال إن تركيا لا تتردد بتحمل المسؤولية وتقديم المساهمة اللازمة لأمن الناتو.

وأضاف: "في المفهوم الاستراتيجي الجديد (للحلف)، من الأولوية التعبير بشكل مناسب عن تهديد الإرهاب بجميع أبعاده، ومن حق تركيا الطبيعي أن تتوقع الدعم والتضامن اللازمين من حلفائها، لا سيّما في المجالات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب".