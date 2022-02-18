سياسة
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بالصور | رياح سرعتها 200 كلم.. العاصفة "يونيس" تضرب بريطانيا وشمال فرنسا
لزم ملايين الأشخاص منازلهم في وقت ضربت العاصفة "يونيس" بريطانيا ترافقها رياح بسرعة قياسية الجمعة، مودية بشخص في إيرلندا واثنين في هولندا قبل أن تتجه إلى شمال فرنسا وبلجيكا.
بالصور | رياح سرعتها 200 كلم.. العاصفة "يونيس" تضرب بريطانيا وشمال فرنسا
العاصفة "يونيس" تضرب بريطانيا وشمال فرنسا مع رياح سرعتها 200 كلم في الساعة / Reuters
18 فبراير 2022

لزم ملايين الأشخاص منازلهم في وقت ضربت العاصفة "يونيس" بريطانيا ترافقها رياح بسرعة قياسية الجمعة، مودية بشخص في إيرلندا واثنين في هولندا قبل أن تتجه إلى شمال فرنسا وبلجيكا.

وأُلغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا جراء الرياح التي سببتها العاصفة يونيس، وتضرب أوروبا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة دادلي التي أودت بخمسة أشخاص على الأقل.

وذكرت الشرطة أن رجلاً يبلغ 60 عاماً قتل في سقوط شجرة في جنوب شرق إيرلندا الجمعة.

كما لقي شخصان مصرعهما الجمعة جراء سقوط أشجار، حسب خدمة الطوارئ الهولندية.

وبلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر، الأعلى، فوق جنوب غرب إنكلترا وجنوب ويلز وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن.

مخاطر وقوع فيضانات

ذكرت شركة Cirium المتخصصة أن حركة العبارات عبر القناة توقفت وألغيت أكثر من 400 رحلة جوية في المطارات البريطانية.

وحذر وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز عبر قناة سكاي نيوز من أن "هناك خطر الموت خلال هذا النوع من الأحداث الجوية القاسية" مؤكداً أن الجيش مستعد للانتشار لمواجهة هذه العاصفة التي يمكن أن تكون من الأهم في العقود الثلاثة الماضية.

يثير هبوب الرياح العاتية مع استمرار ارتفاع المد مخاوف من حدوث فيضانات، خصوصاً مع توقع هطول أمطار غزيرة السبت.

أوروبا في حال تأهب

في إيرلندا انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 ألف منزل ظهراً، وفقاً لشبكة ESB المحلية.

وبعد المملكة المتحدة تتجه العاصفة يونيس إلى الدنمارك حيث ستسير القطارات ببطء وسيتعين بالتأكيد إغلاق جسر Storebaelt وهو أحد أطول الجسور في العالم طوال الليل تقريباً، حسبما حذر مشغله.

في فرنسا، تسببت هذه العاصفة صباح الجمعة في ارتفاع الأمواج لأربعة أمتار في بريتاني، كما ذكرت خدمة الأرصادة الجوية الفرنسية التي وضعت خمس مناطق في حال تأهب برتقالية.

وبلغت سرعة الرياح 110 كلم في الساعة في كاب غري نيه في الشمال الغربي وقد تتجاوز 140 كلم في الساعة محلياً على الساحل بعد الظهر.

وضربت العاصفة يونيس شمال أوروبا بعد أن تعرضت القارة لعواصف في الأيام الأخيرة. وتسببت العاصفة دادلي بمصرع خمسة أشخاص في بولندا وألمانيا الخميس.

في حين أن تغير المناخ يعزز بشكل عام العوامل المناخية القصوى ويضاعفها، فهذا غير واضح بالنسبة للرياح والعواصف (باستثناء الأعاصير) التي يختلف عددها اختلافاً كبيراً من سنة إلى أخرى.

ويقدر أحدث تقرير صادر عن خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة ونشر في أغسطس/آب، بدرجة منخفضة جداً من اليقين، أنه ربما قد يزيد عدد العواصف في نصف الكرة الشمالي منذ ثمانينيات القرن الفائت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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