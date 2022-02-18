أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مساء الجمعة، أنّ أوروبا تشهد راهناً "أكبر حشد لقوات عسكرية" منذ الحرب الباردة، مع وجود نحو 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، حسب تقديرات الدول الغربية.

وصرّح ينس ستولتنبرغ لقناة ZDF الألمانية أنّ الأمر "يتجاوز بكثير (إجراء) مناورات" و"روسيا قادرة بالتأكيد (...) على مهاجمة أوكرانيا".

وقدّر مسؤول أمريكي، الجمعة، أنّ لدى روسيا 190 ألف جندي في محيط أوكرانيا وداخل أراضيها، مع احتساب القوات الانفصالية. وحتى الآن، تحدثت الدول الغربية عن 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في هذا الصدد "ليس هناك أدنى شك في أنّنا نشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة"، وذلك على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي افتتح الجمعة.

عقوبات دولية على موسكو

حذّر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، من أنّ العقوبات التي ستفرضها الولايات المتّحدة وشركاؤها على موسكو إذا ما قرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا ستجعل من روسيا دولة "منبوذة".

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحافيين إنّ روسيا "ستصبح دولة منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي. ستُعزل من الأسواق المالية الدولية وستُحرَم من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطوّراً".

في سياق ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الممكلة المتحدة نقلت سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف، ودعت الرعايا البريطانيين إلى مغادرة البلاد في الوقت الذي ما زال فيه السفر ممكناً بالوسائل التجارية.

وقالت الوزارة إن عمل السفارة البريطانية في كييف انتقل إلى مكان آخر مؤقتاً، وإن العاملين يعملون من مكتب تابع للسفارة في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "أي إجراء عسكري روسي في أوكرانيا سيؤثر بشدة على قدرة الحكومة البريطانية على تقديم المساعدة القنصلية في أوكرانيا".

الهجمات الروسية الإلكترونية

حمّلت الولايات المتحدة الجمعة روسيا "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الثلاثاء العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، علماً بأنّ الكرملين نفى أية مسؤولية له عن تلك الهجمات.

وقالت آن نويبرغر مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية "نرى أنّ الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع"، وذلك مع بلوغ التوتر ذروته مع موسكو في الأزمة حول أوكرانيا.