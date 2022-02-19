أعلن مسؤول أمريكي في البنتاغون، طلب عدم الكشف عن هويته، أمس الجمعة، أن ما بين 40% و50 % من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت خلال الـ48 ساعة المنصرمة وضعية هجومية في نقاط تجمّع تكتيكية، وهي مناطق قريبة من خط الجبهة تتجمّع فيها وحدة عسكرية قبل شنّ هجوم.

ولفت المسؤول إلى أنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي رصدت منذ الأربعاء الماضي تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأوضح المسؤول أنه كانت لدى موسكو الجمعة 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية مقارنة بـ60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل شهر فبراير/شباط الجاري.

وأشار إلى أنّ ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والتصريحات التحريضية التي يطلقها الكرملين وزعماء انفصاليون موالون لروسيا بشأن الوضع في منطقتَي دونباس ولوغانسك الناطقتين بالروسية، تتوافق مع "حملة زعزعة استقرار أوكرانيا الجارية حالياً".

وفي هذا السياق أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم السبت في بيان رسمي أنهم لاحظوا "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا حيث يتواجه انفصاليون موالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

وأضاف البيان أنه يوجد حالياً عدد من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية يوليو/تموز 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأبلغت المنظمة عن 222 انتهاكاً لوقف إطلاق النار الخميس على خط الجبهة في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، بما فيها 135 "انفجاراً"، مقابل 189 الأربعاء، و24 يوم الثلاثاء.

وفي لوغانسك وهي مدينة شرق أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، سجلت المنظمة 648 انتهاكاً، بينها 519 "انفجاراً"، مقابل 402 الأربعاء و129 الثلاثاء.

ودعت المنظمة في بيانها "الأطراف إلى التقيد الصارم بكل الالتزامات التي تعهدوا بها، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من التوتر والعمل على وقف فوري للتصعيد من أجل مصلحة المدنيين الأبرياء على جانبَي خط الجبهة والذين لا يزالون يعانون بسبب هذا الصراع".

وتعتقد واشنطن أنّ روسيا تحاول جر أوكرانيا إلى الحرب، وحذرت في هذا الإطار منذ أسابيع من أن موسكو ستختلق حادثاً ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وعلى الصعيد ذاته صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لشبكة ABC بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمع العناصر "الضرورية لغزو ناجح".

وقال في مقتطف أذيع أمس الجمعة من مقابلة ستبث يوم الأحد: "لا أعتقد أنها خدعة". وأضاف أن لدى بوتين "عدداً من الخيارات في تصرفه، ويمكنه الهجوم في وقت قصير".