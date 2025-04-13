الحرب على غزة
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أهالي الأسرى الإسرائيليين يدعون للتظاهر أمام منزل رئيس فريق التفاوض ويطالبون بصفقة تبادل فورية
دعت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مساء الأحد، أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي رون دريمر، في القدس الغربية، للمطالبة بإبرام صفقة فورية لإعادة جميع الأسرى من قطاع غزة، أو تنحيه عن منصبه.
أهالي الأسرى الإسرائيليين يدعون للتظاهر أمام منزل رئيس فريق التفاوض ويطالبون بصفقة تبادل فورية
اهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بقطاع غزة يتظاهرون ضد نتانياهو في تل ابيب / Reuters
13 أبريل 2025

وقالت الهيئة في بيانها: "انضموا إلينا هذا المساء أمام منزل رئيس طاقم المفاوضات رون دريمر، وشاركوا في الهتاف: 'الوزير دريمر، أتمم المهمة التي أوكلت إليك بإعادة الـ59 مختطفاً، قبل كل شيء'". وانتقدت الهيئة أداء دريمر منذ توليه ملف التفاوض، مؤكدة أنه "لم يُستعَد أي أسير واحد خلال فترة ولايته".

وتُقدّر السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة بـ59، بينهم 24 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعاني عديد منهم من ظروف احتجاز قاسية، تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة عدد منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وطالبت الهيئة الوزير دريمر بالتوصل إلى اتفاق يُعيد جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري، مشددة على ضرورة تنحيه في حال عجزه عن تحقيق ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عيّن دريمر في فبراير/شباط الماضي مسؤولاً عن ملف التفاوض بشأن الأسرى، خلفاً لرئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، وهي خطوة أثارت انتقادات من عائلات الأسرى الذين يخشون استخدام نتنياهو لدريمر كوسيلة لتعطيل المفاوضات، بغرض إطالة أمد الحرب لخدمة أهداف سياسية داخلية تتعلق ببقاء الائتلاف الحاكم.

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بدأت في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية وبدعم أمريكي، وقد التزمتها الحركة الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع عن تنفيذ المرحلة الثانية، التي كانت مقررة مطلع مارس/آذار، واستأنف العمليات العسكرية في غزة في 18 من الشهر ذاته، استجابة لضغوط من الجناح المتطرف في حكومته، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 167 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط اتهامات دولية بارتكاب إبادة.

مصدر:TRT ARABI
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