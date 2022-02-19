سياسة
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خلفت قتلى ودمرت البنى التحتية ..العاصفة "يونيس" تجتاح أوروبا
ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا أمس الجمعة، مصحوبة برياح شديدة بلغت‭‭ ‬‬ نحو 196 كيلومتراً في الساعة، مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وتسببت في انقطاع الكهرباء وتدمير سقف ساحة بلندن.
خلفت قتلى ودمرت البنى التحتية ..العاصفة "يونيس" تجتاح أوروبا
العاصفة يونيس تجتاح أوروبا وتقتل 8 على الأقل / Others
19 فبراير 2022

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة "يونيس" التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا تشكل خطراً على الحياة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال، حيث ضربت الأمواج الساحل.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلامية لقيت امرأة حتفها بلندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها بشجرة، وتوفي رجل بمركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

كما جرى إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقاً لبيانات شركة سيريوم.

وأكد وزير الأمن الداخلي داميان هيندز أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب الطقس.

أما في هولندا فتسبب سقوط أشجار جراء العاصفة في مقتل ثلاثة أشخاص.

وصرحت إدارة الإطفاء في أمستردام بأن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالث في منطقة ديمن القريبة.

وقالت قوة شرطة المدينة في تغريدة على تويتر: "لا تخرجوا في الشوارع. الأمر خطير حقاً".

فيما أعلن متحدث باسم مطار سخيبهول بأن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران.

وأعادت المدارس التلاميذ إلى بيوتهم مبكراً وأُلغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد.

وفي بلجيكا أسقطت الرياح برافعة على سطح مستشفى.

كما توفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من قاربه في الماء .

وأفادت محطة "آر تي إي" بأن رجلاً لقي حتفه في آيرلندا بعد ما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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