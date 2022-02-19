سياسة
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الصين: وكالة الكسب غير المشروع تحقق مع رئيس شركة اتصالات
أعلنت وكالة مكافحة الفساد الصينية التحقيق مع رئيس سابق لإحدى شركات الهاتف الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في البلاد، وقالت إن المدير العام السابق لشركة تشاينا يونيكوم متهم بـ”انتهاكات خطيرة للنظام والقانون”.
الصين: وكالة الكسب غير المشروع تحقق مع رئيس شركة اتصالات
تشاينا يونيكوم إحدى أكبر شركات الهاتف المحمول في العالم وتشغل أيضاً خدمات الإنترنت عبر الخطوط الثابتة والتلفزيون الرقمي / AP
19 فبراير 2022

تحقق وكالة مكافحة الفساد الصينية مع رئيس سابق لإحدى شركات الهاتف الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في البلاد.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان من جملة واحدة الجمعة باستخدام المصطلح الرسمي للفساد إن لي غوهوا المدير العام السابق لشركة تشاينا يونيكوم متهم بارتكاب ”انتهاكات خطيرة للنظام والقانون”.

ووقع الآلاف من المسؤولين الصينيين والمديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة في شرك حملة طويلة الأمد على الاختلاس، وتلقوا رشا وغيرها من السلوكيات السيئة.

وتشاينا يونيكوم أو مجموعة شركات تشاينا يونايتد نتوورك كوميونيكاشنز المحدودة واحدة من أكبر شركات الهاتف المحمول في العالم وتشغل أيضاً خدمات الإنترنت عبر الخطوط الثابتة والتلفزيون الرقمي.

وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 9.2 مليار يوان (1.45 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2021 بإيرادات بلغت 164.2 مليار يوان (26 مليار دولار).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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