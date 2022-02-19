تحقق وكالة مكافحة الفساد الصينية مع رئيس سابق لإحدى شركات الهاتف الثلاث الكبرى المملوكة للدولة في البلاد.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان من جملة واحدة الجمعة باستخدام المصطلح الرسمي للفساد إن لي غوهوا المدير العام السابق لشركة تشاينا يونيكوم متهم بارتكاب ”انتهاكات خطيرة للنظام والقانون”.

ووقع الآلاف من المسؤولين الصينيين والمديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة في شرك حملة طويلة الأمد على الاختلاس، وتلقوا رشا وغيرها من السلوكيات السيئة.

وتشاينا يونيكوم أو مجموعة شركات تشاينا يونايتد نتوورك كوميونيكاشنز المحدودة واحدة من أكبر شركات الهاتف المحمول في العالم وتشغل أيضاً خدمات الإنترنت عبر الخطوط الثابتة والتلفزيون الرقمي.

وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 9.2 مليار يوان (1.45 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2021 بإيرادات بلغت 164.2 مليار يوان (26 مليار دولار).