سياسة
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الانفصاليون يعلنون التعبئة العامة والجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي
تبادلت حكومة كييف والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهمات بشأن تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة. وأثار ذلك مخاوف شديدة لدى أوكرانيا وحلفائها الغربيين من أن يفتح ذلك المجال لغزو روسي قريب.
الانفصاليون يعلنون التعبئة العامة والجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي
Donetsk'in merkezinde meydana gelen patlama / AA
19 فبراير 2022

أبلغت القوات المسلحة في كييف في بيان رسمي اليوم السبت عن 66 تبادلاً لإطلاق النار بحلول الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، أي الساعة 4 بتوقيت جرينيتش.

وأفاد البيان بأن المتمردين استخدموا قذائف هاون عيار 82 و120 مليمتراً المحظورة في بلدات ممتدة عبر الجبهة بمنطقتَي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا.

وأكد البيان أن "القوات المسلحة تسيطر على الوضع وتواصل تأدية مهمتها لصد العدوان المسلح لروسيا واحتوائه".

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي أوكراني السبت خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي، مع تصاعد المخاوف من غزو روسي للجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: "نتيجة قصف مدفعي أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا".

ومن جانبه أصدر دينيس بوشلين رئيس الحكومة الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك بياناً اليوم السبت أعلن فيه تعبئة كاملة للقوات وحث جنود الاحتياط على الظهور في مكاتب التجنيد العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الهجمات المسلحة على طول خط التماس بين القوات الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وكانت السلطات الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك أعلنت عن إجلاء جماعي للنساء والأطفال والمسنين إلى روسيا المجاورة.

أثار ذلك مخاوف كييف وحلفائها الغربيين من أن تستخدم روسيا ذلك ذريعة لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي نفته موسكو واعتبرت أنه شأن داخلي لأوكرانيا.

وعلى عكس ذلك كشف مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجود شحنات منتظمة من الأسلحة الروسية عبر الحدود طوال فترة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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