سياسة
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إسرائيل تجدد حربها في غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. حماس تقول إن نتنياهو ينقلب على اتفاق وقف النار باستئناف الإبادة في غزة، ومركز مكافحة التضليل يكذّب ادعاءات مقتل عائلة في هجوم مسيّرة تركية على سوريا
دقائق الذروة / TRT Global
18 مارس 2025

قالت حركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفون حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرضون الأسرى في غزة لمصير مجهول.

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن مئة وتسعين شخصاً، بينهم عدة أطفال، وإصابة المئات في هجوم جوي إسرائيلي واسع ومفاجئ استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

على صعيد آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة بلاده تمكنت من إفشال محاولات "زرع الفتنة الطائفية داخل تركيا"، وهي فتنة "تهدد المنطقة". وقال أردوغان: "من خلال سياساتنا القائمة على الإنسان والرحمة والعدالة نكسب القلوب، ليس فقط في منطقتنا، بل في جميع أنحاء العالم".

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الدفاع السورية اتفاقها مع نظيرتها في لبنان على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع.

ختاماً، نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مزاعم مقتل عائلة مدنية بينهم أطفال، جراء هجوم لطائرة تركية مسيّرة على شمالي وشرقي سوريا، وأكد أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية في الداخل والخارج في إطار مكافحة الإرهاب تستهدف المنظمات الإرهابية بشكل مباشر.

مصدر:TRT Arabi
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