وذكر إيجور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، أن الهجمات استمرت طوال الليل وركزت على أكبر وأقدم حي في المدينة. وأضاف تيريخوف في منشور عبر تطبيق تليجرام "الانفجار السادس في خاركيف".

ولا يزال من غير الواضح ما الأهداف المستهدفة في الهجمات التي جاءت بعد أسبوع من وقف إطلاق نار جزئي بوساطة أمريكية، والذي شمل الهجمات على البنية التحتية للطاقة والبحر الأسود. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بخرق هذا الوقف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد، إن موسكو أطلقت أكثر من ألف طائرة مسيّرة خلال الأسبوع الماضي، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها للرد. من جانبها، اتهمت روسيا أوكرانيا باستهداف منشآت الطاقة بطائرات مسيرة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أوكراني أن غارة جوية روسية بطائرة مسيّرة على خاركيف في مطلع الأسبوع أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين.

كما أكد أوليه سينيوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن الهجمات الليلية تلت هجوماً صاروخياً في وقت متأخر من مساء الأحد على مدينة كوبيانسك، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير أكثر من 10 منازل ومقبرة محلية.

وكانت روسيا قد استولت على كوبيانسك، شرقي خاركيف، في بداية غزوها لأوكرانيا، ثم استعادت القوات الأوكرانية المدينة في وقت لاحق من العام نفسه، لكنها الآن تتعرض لضغوط روسية مكثفة جديدة.

ولم تصدر موسكو أي تعليق رسمي بشأن الهجمات حتى الآن.