الحرب على غزة
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رئيس المخابرات التركية يبحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة
بحث رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 20 شهراً.
رئيس المخابرات التركية يبحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة
رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إبراهيم قالن / AA
منذ 38 دقائق

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس الأحد، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن قالن والحية تناولا التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار التي تجري في إطار المقترحات المقدّمة إلى حركة "حماس" من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وتطرق المسؤولان إلى الجهود التي تبذلها تركيا بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية والدمار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

كما جرى تأكيد وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبحث الخطوات الواجب اتخاذها من أجل السماح العاجل بعمليات تبادل الأسرى وتمرير المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وجرى خلال الاتصال تأكيد أهمية استمرار المفاوضات التي تتم بوساطة كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر، مع التشديد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
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