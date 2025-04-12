وتستضيف سلطنة عُمان، اليوم السبت المحادثات التي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أثناء رحلته إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة.. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق الجمعة، صرحت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترمب يرغب في حل المسألة النووية مع إيران من خلال المحادثات المباشرة، وحذرت من وجود خيارات أمريكية ستكون باهظة الثمن لطهران في حال رفضها.

وأشارت ليفيت، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إلى وجود خيارات أخرى مطروحة أيضًا على الطاولة، وقالت: "إما أن تقبلوا (إيران) مطالب الرئيس ترمب، أو سيكون لذلك ثمن باهظ".

ولفتت ليفيت إلى أهمية المحادثات المباشرة السبت، وذكرت أنّ الرئيس الأمريكي أكد أن الهدف النهائي هو عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية.

وقالت: "الرئيس يؤمن بالدبلوماسية وبالمحادثات المباشرة والتحدث مباشرة في نفس الغرفة لتحقيق هذا الهدف"، كما حذرت ليفيت من فشل الدبلوماسية مضيفة أنّ جميع الخيارات الأخرى ستصبح مطروحة على الطاولة.

ومساء الاثنين، أعلن ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهما، عن انطلاق "مفاوضات مباشرة" مع إيران السبت.

ولاحقا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سلطنة عمان ستستضيف "محادثات غبر مباشرة" بين طهران وواشنطن السبت المقبل.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وشكل إعلان ترمب عن المفاوضات مفاجأة لتل أبيب، التي حثت واشنطن مرارا على دعمها بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وفق إعلام عبري.