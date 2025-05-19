وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين اثنين من مخيم بلاطة شرقي نابلس (شمال) عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي طوباس شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر سمير أحمد أبو خضر بعد مداهمة منزله، وفق مدير نادي الأسير في المحافظة كمال بني عودة.

وأوضح بني عودة لـ"وفا" أن قوات الاحتلال فتشت منزل المعتقل، ومنزلي والده وشقيقه، وعاثت خراباً بمحتوياتهما.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية أخرى قولهم إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية (شمال) واعتقلت الشابين مؤمن أبو شاهين، وأنس أبو شاهين، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وجنوباً، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بحسب "وفا". كما اعتقلت فلسطينياً بعد أن دهمت القوات الإسرائيلية منازل في بلدة بيت عنان شمال غربي القدس، ونفذت عمليات مماثلة في عدة منازل.

كما هدم الاحتلال منزلي فلسطينيين في بلدتي كفر الديك وبروقين بمحافظة سلفيت شمالي الضفة. وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة إن جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت في عملية هدم منزلين في بروقين وكفر الديك بدعوى البناء من دون ترخيص.

وذكر أن أحد المنزلين مكون من 3 طوابق سويت بالأرض، وجرى تدمير مركبات في الموقع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قوات إسرائيلية تواصل حصار البلدتين وتعمل على تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية لليوم السادس.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه لبلدتي بروقين وكفر الديك وسط تصعيده لعمليات الدهم وتفتيش المنازل، تخللها تنكيل بمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً، وتحطيم محتويات منازلهم، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أجبرت عدداً من العائلات على الخروج من منازلهم قسراً، إذ حولتها إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ مساء الأربعاء، يحاصر جيش الاحتلال بروقين، ويجري أعمال تفتيش وتحقيق يتخللها اعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة زوجها في اليوم ذاته.

وفي رام الله وسط الضفة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية شقبا غربي المدينة. ونقلت “وفا” عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية برفقة جرافة اقتحمت القرية وشرعت في هدم منزل مؤلف من طابقين على مساحة أكثر من نصف دونم في المنطقة الشرقية.

كما دمّرت قوات الاحتلال ضريح الشهيد عاطف عبيات في منطقة واد شاهين في بيت لحم، وفق المصدر نفسه.

عدوان على طولكرم لليوم الـ13

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال تصعيدها العسكري في مخيمي طولكرم ونور شمس وسط حصار مطبق عليهما، مترافقاً مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات، بين الفينة والأخرى، ومنع المواطنين من العودة إلى منازلهم التي جرى تهجيرهم منها قسراً، لتفقدها أو اصطحاب ما تبقى من مقتنياتهم.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن المخيمين يشهدان انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال التي حولت عدداً من المنازل إلى مواقع عسكرية ونقاط تمركز للقناصة، وسط إطلاق كثيف للنيران وملاحقة كل من يحاول دخول المخيم أو الاقتراب من منازلهم.

كما دفعت قوات الاحتلال بجرافاتها الثقيلة إلى مخيم نور شمس، الذي شهد خلال الأيام الماضية عمليات هدم ونسف وحرق طالت أكثر من 20 مبنى سكنياً، إلى جانب مبان أخرى مجاورة، ما أدى إلى تهجير سكانها، ضمن خطة تهدف إلى هدم 106 منازل في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفي إطار ممارساتها التصعيدية، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، ونصبت صباح الاثنين حاجزاً عسكرياً أسفل جسر جبارة، وأوقفت المركبات في كلا الاتجاهين، وأخضعتها للتفتيش، مع التدقيق في هويات الركاب.

ويشهد جنوب المدينة، وخاصة في منطقة جسر جبارة يومياً، سلسلة من الإجراءات الاستفزازية تمثلت بإغلاق متكرر للبوابة، ونصب حواجز عسكرية، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور، علماً أن هذا المدخل بات رئيسياً بعد إغلاق المدخل الشرقي المحاذي لمخيم نور شمس.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من الآليات العسكرية التي تجوب شوارع المدينة ومحيط المخيمين على مدار الساعة، وسط استخدام أبواق المركبات بشكل استفزازي، والسير بعكس اتجاه السير، وتكرار إقامة الحواجز المفاجئة، ولا سيما في وسط المدينة.

وفي شارع نابلس والحي الشمالي المجاور، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على عدد من المباني والمنازل السكنية بعد إخلاء سكانها بالقوة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بينما لا يزال بعض هذه الأبنية تحت السيطرة منذ أكثر من شهرين.

وأسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إلى جانب عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات، التي طالتها عمليات هدم وحرق ونهب وسرقة.

كما أدى التصعيد العسكري إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم ما يزيد على 25 ألف مواطن، في حين جرى تدمير أكثر من 400 منزل بشكل كامل، و2573 آخرين بشكل جزئي، إلى جانب إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وتحويلهما إلى مناطق معزولة شبه خالية من الحياة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.​​​​​​​