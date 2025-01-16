وباستشهاد الصحفي الشياح، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا إلى 205 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة المستمرة منذ 16 شهراً.

وأكد المكتب أن الشياح، الذي كان يعمل مراسلاً ومحرراً صحفياً ومنتجاً مع عدة وسائل إعلام، استُشهد جراء غارة جوية نفَّذتها طائرات الاحتلال.

وأدان المكتب استهداف إسرائيل المستمر للصحفيين الفلسطينيين، داعياً النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية إلى التنديد بهذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين في غزة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.