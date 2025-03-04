سياسة
1 دقيقة قراءة
رداً على تصعيد ترمب.. الصين تفرض رسوماً جمركية على السلع الأمريكية
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، تشمل الدجاج والقمح والذرة وفول الصويا، رداً على بدء سريان رسوم أمريكية على منتجات صينية.
رداً على تصعيد ترمب.. الصين تفرض رسوماً جمركية على السلع الأمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينج / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
4 مارس 2025

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد وقّع يوم الاثنين مرسوماً يقضي برفع رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% اعتباراً من يوم الثلاثاء.

ورداً على ذلك، أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية الواردة إليها. كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على سلع أمريكية أخرى تشمل الذرة البيضاء، وفول الصويا، ولحوم الخنزير والبقر، ومنتجات البحر، والفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان.

وأوضحت وزارة المالية الصينية في بيان لها أن "التحرك أحادي الجانب من واشنطن يمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف" ويقوض "أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة". وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة ستبدأ سريانها بعد العاشر من مارس/آذار 2025.

وحذّر ترمب من إمكانية زيادة الرسوم الجمركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الصين. كما أعلن عبر حسابه في منصة تروث سوشيال في 27 فبراير/شباط أنه سيجري فرض تعرفة إضافية بنسبة 10% على الصين في 4 مارس/آذار.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us