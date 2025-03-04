وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد وقّع يوم الاثنين مرسوماً يقضي برفع رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% اعتباراً من يوم الثلاثاء.

ورداً على ذلك، أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية الواردة إليها. كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على سلع أمريكية أخرى تشمل الذرة البيضاء، وفول الصويا، ولحوم الخنزير والبقر، ومنتجات البحر، والفاكهة والخضروات، ومنتجات الألبان.

وأوضحت وزارة المالية الصينية في بيان لها أن "التحرك أحادي الجانب من واشنطن يمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف" ويقوض "أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة". وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة ستبدأ سريانها بعد العاشر من مارس/آذار 2025.

وحذّر ترمب من إمكانية زيادة الرسوم الجمركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الصين. كما أعلن عبر حسابه في منصة تروث سوشيال في 27 فبراير/شباط أنه سيجري فرض تعرفة إضافية بنسبة 10% على الصين في 4 مارس/آذار.