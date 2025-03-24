دعت ولاية إسطنبول مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد وقف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد. وشدد وزير العدل التركي يلماز تونج على أن التحقيقات القضائية المتعلقة بقضايا الفساد والمشتبه بهم لا تزال جارية، مستنكراً وصفها بـ"السياسية".

على صعيد آخر، أعلنت حركة حماس مساء الأحد استشهاد عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم بقصف إسرائيلي على أحد أقسام مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، في أثناء تلقيه العلاج. وقالت الحركة إن قصف المستشفى يمثل "تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

أدان الأردن إعلان تل أبيب إنشاء وكالة خاصة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة". من جهتها، حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة إنشاء هذه الوكالة تحت اسم "المغادرة الطوعية".

وفي الشأن الدولي، دعا مايك والتز، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي، إلى التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن "هذا السيناريو غير مقبول إطلاقاً للأمن القومي الأمريكي".

ختاماً.. أجرى مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون محادثات، الأحد، في الرياض لبحث هدنة جزئية محتملة في الحرب مع روسيا، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تعقد أيضاً في السعودية وتوقع الكرملين أن تكون "صعبة".