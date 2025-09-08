ومن المقرر إجراء تصويت الثقة بعد ظهر يوم الاثنين، وسط ترجيحات قوية بعدم حصول بايرو على دعم الأغلبية، ما يمهد لسقوط حكومته في ظل أزمة سياسية متصاعدة.

يأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، التي تواجه تحديات كبرى تتمثل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وتنامي النفوذ الصيني، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويُخشى أن يؤدي انهيار الحكومة الفرنسية إلى مزيد من الشلل في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع انعكاسات محتملة على الاستقرار الأوروبي الأوسع.

ويزداد التوتر في فرنسا بعد دعوات التعبئة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع، من أجل الإغلاق الكامل وشل البلاد، ولا تستبعد هذه الدعوات اللجوء إلى الإضراب العام والاعتصام المدني احتجاجاً على خطط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض الإنفاق.

وتزداد الضغوط المالية على فرنسا، إذ سجلت البلاد في العام الماضي عجزاً في الميزانية يعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي (3% من الناتج المحلي)، في حين بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد الفروق في عوائد السندات الفرنسية، ترتفع تكلفة الاقتراض وتتعرض التصنيفات الائتمانية لمزيد من المخاطر.