سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. تصويت حاسم يهدد بسقوط حكومة بايرو وسط اضطراب سياسي واقتصادي
تشهد الساحة السياسية في فرنسا حالة من الغموض والاضطراب مع اقتراب تصويت حاسم بالثقة بالبرلمان، من المتوقع أن يؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي أصبح رابع من يتولى هذا المنصب خلال ثلاث سنوات فقط.
فرنسا.. تصويت حاسم يهدد بسقوط حكومة بايرو وسط اضطراب سياسي واقتصادي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو / AP
8 سبتمبر 2025

ومن المقرر إجراء تصويت الثقة بعد ظهر يوم الاثنين، وسط ترجيحات قوية بعدم حصول بايرو على دعم الأغلبية، ما يمهد لسقوط حكومته في ظل أزمة سياسية متصاعدة.

يأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، التي تواجه تحديات كبرى تتمثل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وتنامي النفوذ الصيني، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويُخشى أن يؤدي انهيار الحكومة الفرنسية إلى مزيد من الشلل في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع انعكاسات محتملة على الاستقرار الأوروبي الأوسع.

ويزداد التوتر في فرنسا بعد دعوات التعبئة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع، من أجل الإغلاق الكامل وشل البلاد، ولا تستبعد هذه الدعوات اللجوء إلى الإضراب العام والاعتصام المدني احتجاجاً على خطط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض الإنفاق.

وتزداد الضغوط المالية على فرنسا، إذ سجلت البلاد في العام الماضي عجزاً في الميزانية يعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي (3% من الناتج المحلي)، في حين بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد الفروق في عوائد السندات الفرنسية، ترتفع تكلفة الاقتراض وتتعرض التصنيفات الائتمانية لمزيد من المخاطر.

اختيارات المحرر

وفي ظل هذه التحديات، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات متصاعدة من أطراف متعددة، بعد أن خسر تحالفه البرلماني أغلبيته في انتخابات 2022، ثم دعا إلى انتخابات مبكرة في 2024 أسفرت عن برلمان منقسم بلا أغلبية واضحة.

ويحمّل قادة المعارضة مسؤولية الأزمة الحالية إلى ماكرون، فيما تصف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، فرنسا بأنها أصبحت "الرجل المريض في أوروبا".

وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط في محاولة لتجاوز الانقسامات الحالية.

وقالت مارين تونديلييه رئيسة حزب الخضر لقناة “بي. إف. إم”، السبت: "لا يمكنه معارضة نتائج الانتخابات للمرة الثالثة".

غير أن أي مرشح من هذا النوع في حاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، التي تعارض كثيراً من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد. كما سيتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة أقلية أخرى.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us