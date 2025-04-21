جاء ذلك في كلمة، اليوم الاثنين، خلال حفل دخول قمر "توركسات 6A" الخدمة، أول قمر اتصالات تنتجه تركيا بإمكانات محلية، وذلك في مقر شركة توركسات بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان إن القمر الصناعي "توركسات 6A" الجديد للاتصالات نتاج عمل دؤوب لمدة 20 عاماً بما يتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في إنتاج التكنولوجيا المحلية والوطنية.

وأشار إلى أنّ تركيا مع مشروع توركسات 6A "الثوري" باتت تمتلك منصة اتصالات محلية ووطنية.

وذكر أنه مع تشغيل توركسات 6A ستزداد تغطية الأقمار الصناعية التركية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات شخص حول العالم.

وأضاف: “عبر المكاسب التي حققناها لدينا فرصة مهمة لإنشاء علامتنا التجارية الوطنية للأقمار الصناعية وتأسيس شركة فضاء".

وعن التقدم الذي حققته تركيا في السنوات الأخيرة قال الرئيس أردوغان: "تنفتح أمام تركيا نافذة تاريخية من الفرص، وقريبون جداً من الوصول إلى المكان الذي نستحقه بالنظام العالمي"

وشدد الرئيس أردوغان على أن “المخططات التي تحاك ضد بلادنا تتكرر ولكن الشعب يتجاوزها دائماً”.