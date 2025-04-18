وأضاف روبيو من باريس، بعد اجتماع مع مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال مهتماً بإبرام اتفاق، لكن قال إن لديه العديد من الأولويات الأخرى حول العالم "وهو مستعد للتخلي عن ذلك والمضي قدماً إلا إذا رأى مؤشرات على إحراز تقدم".

من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس الخميس، إن وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا "غير واقعي" في الوقت الراهن، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاماً في التوصل إلى اتفاق.

وأوضح نيبينزيا متحدثا في نيويورك، أن فشل وقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة يُظهِر أن هدنة أوسع نطاقاً غير ممكنة في الوقت الحالي.

وتابع: "لقد كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة، وهو ما لم يلتزمه الجانب الأوكراني، لذا فإن الحديث عن وقف إطلاق النار في هذه الظروف هو ببساطة غير واقعي في هذه المرحلة".

وأضاف السفير الروسي: "لسنا في وضع يمكننا فيه مناقشة وقف إطلاق النار الشامل بجدية".

السلام "ممكن" في أوكرانيا

وفي وقت سابق الخميس، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف لإبلاغه فحوى مناقشات تجرى في باريس بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاماً في التوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو "نقل إلى نظيره الروسي الرسالة نفسها التي نقلها الفريق الأمريكي إلى الوفد الأوكراني وحلفائنا الأوروبيين في باريس: الرئيس (دونالد) ترمب والولايات المتحدة يريدان إنهاء هذه الحرب، وقد عرضا على كل الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم".

ولفتت الوزارة إلى أن "التلقّف المشجّع في باريس لإطار العمل الأمريكي يُظهِر أن السلام ممكن إذا أبدى كل الأطراف التزاماً في التوصل إلى اتفاق".

اجتماعات في باريس

وجرت سلسلة اجتماعات أولية حول أوكرانيا الخميس في باريس، شارك فيها أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون قبل اجتماع جديد في لندن، فيما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بادرت إليها واشنطن ويريد الأوروبيون فرض موقفهم فيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو: "الجديد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا والأوروبيين اجتمعوا اليوم في باريس حول طاولة واحدة" لبحث سبل تحقيق "سلام عادل ودائم"، فيما يخشى الأوروبيون منذ أسابيع تهميشهم في المفاوضات.

وأكّد في ختام يوم من المفاوضات المكثفة أن "هذه المباحثات المفتوحة والصريحة جدّاً أتاحت تحفيز تفكير الأوروبيين والأوكرانيين والأمريكيين الذين اتفقوا على الاجتماع الأسبوع المقبل في لندن لمواصلة المباحثات" بهدف وقف إطلاق النار "الذي نأمل أن توافق عليه روسيا بدورها".

ومن كييف، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الموجود في باريس مع روبيو، بـ"تبني الاستراتيجية الروسية".

وندّدَت موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، برغبة الأوروبيين في "مواصلة الحرب"، كما اتهم مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عديداً من الدول" بمحاولة "تعطيل" الحوار الثنائي المتجدد بين موسكو وواشنطن.

وفي موازاة تَقارُب إدارة ترمب مع موسكو، شكلت باريس ولندن "تحالف متطوعين" يضمّ نحو ثلاثين دولة حليفة لأوكرانيا لإنشاء "قوة طمأنة" تهدف إلى ضمان وقف محتمَل لإطلاق النار ومنع أي هجمات جديدة روسية.

لكن وجود كتيبة عسكرية متعددة الجنسيات في حال تحقيق السلام الذي ترغب فيه كييف، خط أحمر لموسكو.

وتشنّ روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.