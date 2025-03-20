اجتماع عربي طارئ لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة دعا فيه مجلس جامعة الدول العربية الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

الحكومة الإسرائيلية تجتمع الخميس للتصويت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو لتخليه عن الأسرى.

"تركيا الأولى أوروبياً في الإنتاج الزراعي" هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام المزارعين في أنقرة، مشيراً إلى أن بلاده تنتج مئتين وستة أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها.