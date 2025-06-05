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في أول اتصال منذ تصاعد التوتر.. الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان التجارة والرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قضيتي التجارة والرسوم الجمركية، في أول اتصال بينهما منذ تصاعد التوتر التجاري.
في أول اتصال منذ تصاعد التوتر.. الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان التجارة والرسوم الجمركية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، صورة أرشيفية / Reuters
5 يونيو 2025

وقال ترمب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، إنه أجرى اتصالاً مع نظيره الصيني استمر نحو ساعة ونصف، وكان مثمرا جداً ومفيداً لكلا البلدين.

وأشار ترمب إلى أن الاتصال ركز بشكل أساسي على موضوعَي التجارة والرسوم الجمركية بين البلدين.

وذكر أن وفدي البلدين سيلتقيان في مكان سيجري تحديده قريباً، وأن الجانب الأمريكي سيمثله وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي السفير جيمسون غرير، وأوضح أن شي دعاه لزيارة الصين، وأنه بادل الدعوة بدوره.

وتابع: "بصفتنا رئيسَين لدولتين عظميين، فإننا نتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر"، وأكد الرئيس الأمريكي أيضاً أن الاتصال لم يتطرق إلى قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية أو العلاقات مع إيران.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أكد شي، خلال الاتصال، أن الحوار والتعاون هو الطريق الصحيح الوحيد للصين والولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الصيني إلى الالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها في مفاوضات جنيف بشأن الرسوم الجمركية.

وشدد على أهمية إدارة العلاقات الصينية-الأمريكية بطريقة مناسبة، واستخدام الآلية الجديدة للمشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل فعّال، والتعامل على قدم المساواة مع احترام المخاوف المتبادلة، والعمل لتحقيق نتائج تعود بالنفع على الطرفين.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترمب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في جنيف في 10 و11 مايو/أيار الماضي، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً لـ90 يوماً، بدءاً من 14 مايو/أيار، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30%، وتُخفّض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10%.

مصدر:TRT ARABI
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