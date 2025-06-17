وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الاثنين، تنظيم رحلات طيران "عارض" من العاصمة الأردنية عمّان إلى مدينة فرانكفورت، غدا الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة أن على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا بأنفسهم وسائل نقلهم إلى الأردن، مشيرة إلى أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضا.

وحثت نيودلهي الثلاثاء رعاياها على مغادرة طهران، فيما غادر مواطنون هنود إيران بسبب الغارات الإسرائيلية، وأعلنت الهند أن بعض الطلاب الهنود غادروا طهران.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه طُلب من المواطنين "الذين يمكنهم تأمين وسائل نقل بأنفسهم مغادرة المدينة نظرا لتطور الوضع".

كما أعلنت نائبة وزير الخارجية البولندي هنريكا موسيكا-دنديس، إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل، وأوضحت أنه سينتقل موكب بري إلى الأردن، حيث سيتم نقل من تم إجلاؤهم (وقدّر عددهم مبدئيا بنحو 200)، جوا إلى بولندا.

وبدأت سلوفاكيا، بدورها أيضا، في نقل المواطنين السلوفاكيين ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي جوا من إسرائيل عبر الأردن وقبرص.

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، مساء أمس الاثنين، أن أول رحلة إلى العاصمة براتيسلافا نقلت 73 شخصا، بينهم 30 سلوفاكيا و43 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تنظيم المزيد من رحلات الإجلاء يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جهتها، ذكرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، عبر تلغرام، أن مجموعة من 86 شخصا تم إجلاؤهم من إيران إلى أذربيجان يوم السبت. وتم تنظيم عبور حدودي يوم الأحد لـ 238 روسيا آخرين، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

وفي بيان صدر عن السفارة الصينية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، دعت البعثة الدبلوماسية المواطنين الصينيين إلى مغادرة إسرائيل بأسرع وقت ممكن عبر الحدود البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

كما وسّعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نطاق تحذيرها بشأن السفر إلى إيران، وحثت رعاياها على مغادرة البلاد فورا.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين أمس الاثنين، خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع في كندا: "بالنسبة للمواطنين البريطانيين في إسرائيل، نقدم اليوم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك".

وأوضح المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر منفصل بلندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن المواطنين البريطانيين في المنطقة.

وأعلن عن إطلاق "بوابة (سجّل وجودك) للرعايا البريطانيين في إسرائيل"، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل على "زيادة الدعم اللوجيستي لمواطنيها الذين يغادرون إسرائيل براً عبر الأردن ومصر".

أما في الولايات المتحدة، كتبت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أن "الوضع الأمني في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس، غير مستقر"، وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى إسرائيل.

والجمعة، أطلقت إسرائيل -بدعم أمريكي- هجوماً واسعاً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة و24 قتيلاً و592 مصاباً، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتتبادل تل أبيب وطهران العداء، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع، إذ يمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.