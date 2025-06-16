الهجمات على إيران
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أردوغان يرحّب بتصريحات ترمب
في أخبارنا لهذا اليوم: أردوغان يرحّب بتصريحات ترمب بشأن إنهاء صراع إسرائيل وإيران، الدبيبة يعرض على وفد أممي رؤية حكومته لانتخابات شاملة
أردوغان يرحّب بتصريحات ترمب / TRT Global
منذ يوم واحد

أردوغان يُرحِّبُ بتصريحاتِ ترمب بشأنِ إنهاءِ صراعِ إسرائيلَ وإيرانَ، ويؤكدُ أنَّ الطريقَ الوحيدَ لحلِّ النزاعِ النوويِّ يمرُّ عَبْرَ الدبلوماسيةِ، وأنَّ تركيا مستعدَّةٌ لبذلِ كلِّ الجهودِ الممكنةِ، بما في ذلكَ تقديمُ التسهيلاتِ في هذا الصددِ.

نتنياهو يقولُ إنَّ تغييرَ النظامِ في إيرانَ قد يكونُ نتيجةً للحربِ، ويؤكدُ أنهُ سيُنهي هجومَهُ على إيرانَ بعدَ القضاءِ على قُدرتِها النوويةِ، مشدداً على أنهُ سيفعلُ ذلكَ.

الدبيبةُ يَعرِضُ على وفدٍ أُمَميٍّ رؤيةَ حكومتِهِ لانتخاباتٍ شاملةٍ، ويؤكدُ أنَّ إنهاءَ المراحلِ الانتقاليةِ والذَّهابَ المباشرَ إلى استحقاقٍ انتخابيٍّ شاملٍ هو "المسارُ الأمثلُ لتجديدِ الشرعيةِ وتثبيتِ الاستقرارِ في البلادِ".

مصدر:TRT Arabi
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