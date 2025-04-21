مطالبات إسرائيلية بالسيطرة على الضفة الغربية دعا أربعة وزراء إسرائيليين إلى "ضم الضفة رسمياً" وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وذلك خلال افتتاح حي استيطاني.

فلسطين تدعو إلى تحرك عربى وإسلامى ودولى لفتح معابر قطاع غزة والتعامل بجدية مع تحذير برنامج الأغذية العالمى بشأن خطر المجاعة بالقطاع، فى ظل الإبادة التى ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكى.

السلطات الأمنية تضبط شاحنة محملة بالأسلحة متجهة من درعا إلى السويداء وذلك فى إطار جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون.